Tina Cipollari protegge la dama di Uomini e Donne: “Non farti raggirare…”

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha sorpreso tutto lo studio. L’opinionista, mossa a compassione, ha voluto mettere in guardia una dama da un cavaliere che sembrava interessato solo al benessere economico della signora e non al suo amore. Tina Cipollari protegge la dama appena arrivata a Uomini e Donne esprimendosi senza mezzi termini e dicendo: “Non farti raggirare…”.

Ma procediamo con ordine. La dama che Tina Cipollari ha voluto mettere in guardia non è certo una sprovveduta. Si tratta di Cristina, il medico in pensione che ha collezionato diversi mariti nella sua vita, ma che ancora non ha trovato il compagno giusto. Cristina è arrivata a Uomini e Donne da pochi giorni e si è resa subito protagonista al centro dello studio per la sua personalità esuberante e vulcanica.

Tina Cipollari protegge Cristina da Daniel

Nella prima puntata in cui è approdata a Uomini e Donne, Cristina ha notato immediatamente un cavaliere del parterre maschile: Daniel. Quest’ultimo, tuttavia, all’inizio sembrava quasi disgustato da Cristina, tanto da rifiutarla con gestacci inequivocabili. Già in quell’occasione, Tina Cipollari aveva rimproverato Daniel per il suo atteggiamento poco galante.

Ieri, tuttavia, il cavaliere ha cambiato radicalmente idea su Cristina. I due hanno raccontato di essere usciti insieme e di essersi anche baciati appassionatamente. L’atteggiamento di Daniel era radicalmente diverso da quello avuto inizialmente nei confronti di Cristina. Tanto che Gianni Sperti ha detto subito di non vedere naturalezza nelle parole del cavaliere.

Cavaliere interessato solo ai soldi a Uomini e Donne?

Gianni ha voluto chiedere a Cristina quale fosse il suo tenore di vita, se fosse benestante e, non appena la dama ha ammesso di non avere problemi economici, Tina Cipollari è esplosa. Tina Cipollari protegge la nuova dama arrivata da poco a Uomini e Donne, mettendola in guardia sul fatto che Daniel le sembra più interessato al danaro che all’amore.

I due opinionisti sono giunti a queste conclusioni analizzando l’atteggiamento ambiguo di Daniel, il quale si è anche rifiutato di dire la sua professione nello studio di Uomini e Donne. Cristina è apparsa sconcertata, ma anche infastidita dal comportamento strano di Daniel. A difesa di Daniel è intervenuto il cavaliere campano Michele, il quale ha detto di conoscere la professione e il tenore di vita di Daniel, il quale non ha affatto bisogno di cercare dame facoltose da raggirare a Uomini e Donne. Ma Tina Cipollari è rimasta della sua opinione, insieme a Gianni Sperti. Chi avrà ragione?