X Factor 2020, Bootcamp – Le scelte di Manuel Agnelli e Emma Marrone

X Factor 2020 prosegue con la seconda puntata dei Bootcamp. Questa volta sono Manuel Agnelli ed Emma Marrone a decidere chi vorranno nella loro squadra. Il giudice rocker sarà alla guida dei Gruppi e ancora una volta dimostra di avere le idee fin troppo chiare.

Nei Bootcamp di X Factor 2020 c’è anche spazio per Emma: a lei il compito di guidare gli Under Uomini. Per la cantante salentina si tratta della prima esperienza in questa veste, ma al pari dei colleghi sa quello che vuole. Ecco le loro scelte dopo la famosa sfida delle sedie.

X Factor 2020, Bootcamp: i Gruppi di Manuel Agnelli

I primi ad ottenere una sedia sono gli Yellow Monday con Fade Out, un loro inedito. Manuel decide di farli passare subito, senza alcuna esitazione. Non convincono invece Frada e Kyv, che nonostante siano pieni di talento non si avvicinano all’idea del progetto musicale del giudice. Si siede invece il leader dei Grate Soul, mentre i Gravity Sixty non ottengono l’approvazione. La loro versione di Regina di cuori non convince Agnelli, che li vede solo come una cover band piuttosto arrogante.

Passano invece i Little Pieces of Marmelade, una vera e propria scommessa per il giudice rocker. Manuel decide poi di assegnare una sedia ai Charlestones, nonostante i forti dubbi. L’ultimo posto viene assegnato ai Vvendi, mentre i Trillici rimangono fuori dai giochi. Il primo switch permette invece ai Wime di prendere il posto dei Grate Soul, mentre i Manitoba vengono fatti sedere al posto dei Charlestones. L’ultima band reclutata per i Gruppi è quella dei Melancholia, che riescono a strappare il posto ai Vvendi. I Gruppi di Manuel sono quindi composti così: Melancholia; Manitoba; Wime; Yellow Monday e Little Pieces of Marmelade.

X Factor 2020, Bootcamp: gli Under Uomini di Emma Marrone

Anche Emma Marrone inizia alla grande: la prima sedia viene assegnata a Will, il primo concorrente degli Under Uomini a presentarsi di fronte al tavolone. Sedia anche per Enrico Errani, che con la sua versione di Woman di Mumford & Sons è riuscito a conquistare la giudice e persino Agnelli. J-One è il prossimo a sedersi, anche se Mika non è d’accordo, e anche Mario Cirincione ottiene un posto. Nonostante le incertezze, Emma decide di dare una possibilità pure a Michael Blade. Anche se la sua versione di Back to Black di Amy Winehouse non è delle migliori. Il ragazzo però va fuori al primo giro grazie all’arrivo di Filippo Santi.

Nonostante le certezze di Mika, Emma decide di dare uno stop a CRI. e al suo inedito Freud. La canzone Hold me while you wait di Lewis Capaldi spinge Emma a dare una sedia a Leo Meconi, che fa alzare Cirincione. Huma invece è ancora acerbo per il palco del talent musicale, ma Emma gli chiede di lavorarci su e ritornare. La Brown non è sicura che Roccuzzo sia pronto per i Live, ma alla fine preferisce far alzare Will. Dopo il no a Dylan, la giudice sgancia un sì per Blind. Il suo inedito Cicatrici la convince a dargli la sedia di J-One. L’ultimo switch è per Blue Phelix, che con il suo grande talento prende il posto di Enrico. Gli Under Uomini di X Factor 2020 sono i seguenti: Blue Phelix, Blind, Roccuzzo, Leo Meconi e Filippo Santi.