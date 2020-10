Xbox Series S e X: ecco i primi giochi ottimizzati al lancio

Tramite un annuncio ufficiale Microsoft ha reso noti i nomi dei primi titoli per la nuova console Xbox, ossia Serie S e X che saranno ottimizzabili per una migliore fruizione attraverso il software Smart Delivery: 20 di questi riceveranno un aggiornamento per poter funzionare sulla nuova generazione e sono i seguenti:

Assassin’s Creed Valhalla (Smart Delivery)

Borderlands 3 (Smart Delivery)

Bright Memory 1.0

Cuisine Royale (Smart Delivery)

Dead by Daylight (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Devil May Cry 5: Special Edition

DIRT 5 (Smart Delivery)

Enlisted

Evergate

The Falconeer (Smart Delivery)

Fortnite

Forza Horizon 4 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears 5 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears Tactics (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Grounded (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

King Oddball (Smart Delivery)

Maneater (Smart Delivery)

Manifold Garden (Smart Delivery)

NBA 2K21

Observer: System Redux

Ori and the Will of the Wisps (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Planet Coaster (Smart Delivery)

Sea of Thieves (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Tetris Effect: Connected (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

The Touryst (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

War Thunder (Smart Delivery)

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Watch Dogs: Legion (Smart Delivery)

WRC 9 FIA World Rally Championship (Smart Delivery)

Yakuza: Like a Dragon (Smart Delivery)

Yes, Your Grace (Smart Delivery)

Altri 10 titoli necessiteranno di una versione a parte per poter funzionare sulla nuova generazione.

Destiny 2 arriverà in maniera analoga dal prossimo 8 dicembre in una versione realizzata appositamente per Series X e S, mentre Smart Delivery per Cyberpunk 2077, disponibile anche per le “old gen” ma che non necessiterà di aggiornamenti a pagamento.