Federica Pellegrini distrutta dal pianto: “Ho il Covid-19, dolore alla testa…”

Federica Pellegrini si mostra distrutta dal pianto e confessa ai suoi fan di Instagram di aver contratto il Covid-19. La campionessa ha così deciso di spiegare le sue condizioni di salute soffermandosi sui suoi sintomi che, sembrano già dal secondo giorno migliorare.

Il grandissimo spavento che Federica Pellegrini ha preso ma soprattutto ha dato nei confronti dei suoi fan, sembra essere rientrato durante la giornata di oggi dove, la stessa Federica ha raccontato la sua situazione. Nelle sue storie Instagram ha così voluto aggiornare il suo stato di salute tranquillizzando tutte le persone che la seguono. Quali sono state le sue affermazioni?

Federica Pellegrini distrutta dal pianto

La campionessa di nuovo è apparsa nelle sue storie Instagram in lacrime, spiegando con molto dolore di non poter più partecipare alle tantissime gare progettate in tempi brevi. Federica infatti, pronta a rimanere in quarantena per le prossime settimane è distrutta dal non poter continuare normalmente la sua vita. Proprio per questo, sul suo profilo Instagram ha così voluto spiegare quello che realmente stava sentendo ma soprattutto le sue condizioni fisiche che, dopo un primo momento sembrano avere un piccolo miglioramento.

Federica Pellegrini così, nelle storie Instagram afferma che: “Oggi mi sono svegliata alle sette con un fortissimo mal di testa, soprattutto all’altezza della nuca. Avevo 37,8 di febbre. Ho preso la Tachipirina e mi sono riaddormentata. Poi mi sono svegliata con zero febbre”. Così Federica cerca di tranquillizzare i tantissimi fan che nelle ultime ore si sono mostrati molto preoccupati per lei e per la sua condizione fisica.

Campionessa racconta i suoi sviluppi

La Pellegrini ha così spiegato ma soprattutto confessato che: “Oggi comincio ad avere molto meno mal di gola, però ho iniziato a tossire. Anche i dolori muscolari stanno cominciando ad andare via. L’unica cosa positiva è che, siccome loro capiscono che c’è qualche cosa che non va, mi stanno incollati tutto il giorno”.