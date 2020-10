Anticipazioni Una vita – 17 ottobre – Alfredo in fin di vita?

Una vita ritorna nel primo pomeriggio del 17 ottobre 2020 con una nuova puntata. La soap di Canale 5 prepara il terreno a una trasformazione importante: Alfredo verrà preso di mira da uno sconosciuto. Di chi si tratta?

Le anticipazioni di Una vita mettono l’accento su Bryce e sul suo destino. Non sappiamo che cosa ne sarà dell’uomo e se riuscirà a sopravvivere. Possiamo però dire con certezza che qualcuno, nell’ombra, si sta assicurando di avere le spalle coperte.

Dove siamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Una vita, Genoveva continua il suo inganno ai danni del marito. Dopo aver mentito sul suo incontro con Felipe, gli farà credere che l’amico Elodio sarà presto in visita. Genoveva riferirà ad Alfredo che è il suo modo per farsi perdonare per il tradimento con Felipe, assicurandosi così che non sospetti di nulla. In realtà, la donna farà introdurre in casa un uomo diverso, un sicario che Genoveva ha assunto proprio per disfarsi del consorte.

Anticipazioni Una vita – 17 ottobre 2020

Nella nuova puntata, Alfredo lotta con tutto se stesso per riuscire a sopravvivere. Lo sconosciuto gli sta puntando una pistola contro e durante il corpo a corpo fra i due uomini partirà un colpo. Alfredo cadrà a terra in fin di vita, mentre Genoveva si darà da fare per assicurarsi di avere un alibi. Purtroppo per lei si prepara un triste futuro: presto Felipe le dirà la verità sulla loro relazione e sui sentimenti che prova davvero nei suoi confronti. Sarà un duro colpo per la donna, che fino ad ora credeva di poter avere un futuro insieme all’avvocato. Le anticipazioni di Una vita ci mettono in guardia su Genoveva: che cosa farà per vendicarsi del torto subito?