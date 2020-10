Armando Incarnato in cerca di umiltà | Cavaliere fuori contesto a Uomini e Donne

E’ un momento davvero complicato per il cavaliere Armando Incarnato a Uomini e Donne. Il cavaliere partenopeo è spesso al centro dell’attenzione al centro dello studio a Uomini e Donne. Ciò, soprattutto perchè dame e corteggiatrici lo ricoprono di attenzioni e sono in competizione per corteggiarlo. Questa grande visibilità non ha portato solo vantaggi al cavaliere, il quale è stato sommerso dalle critiche nelle ultime puntate, soprattutto da parte dei giovani tronisti di Uomini e Donne. Ma Armando Incarnato è sempre in cerca di umiltà, anche fuori da Uomini e Donne.

Il cavaliere è molto attivo sui social e si confida spesso coi suoi follower, esponendo pensieri e riflessioni. Poche ore fa, Armando Incarnato sembrava in cerca di umiltà, fuori da Uomini e Donne. Ecco perchè il cavaliere campano ha condiviso un pensiero profondo coi suoi fan. “La cosa più bella era il chiedere e non l’avere, ti rendeva ricco e umile nello stesso tempo!”.

Armando Incarnato campione di umiltà

Soprattutto con le donne, Armando Incarnato è un corteggiatore d’altri tempi e ci tiene sempre a dirlo. In particolare, il cavaliere sottolinea sempre di non temere la competizione con altri uomini, sia che siano cavalieri, sia che siano tronisti. Ad Armando interessa solo il rapporto esclusivo con la donna che sta conoscendo e si aspetta massima trasparenza.

Le sue idee sono dimostrate dal comportamento tenuto nel “triangolo amoroso” delle scorse puntate con il tronista Gianluca De Matteis e la corteggiatrice Lucrezia Comanducci. Alla fine Lucrezia ha preferito Armando a Gianluca. Tuttavia la dama non è riuscita a sostenere la pressione dello studio di Uomini e Donne e ha deciso di abbandonare lo studio, senza esporsi troppo nei confronti di Armando Incarnato.

Cavaliere determinato fuori Uomini e Donne

Ciò ha deluso profondamente il cavaliere, il quale, inizialmente ha tentato di far cambiare idea a Lucrezia. In molti, infatti, hanno attaccato Armando dicendo che, se davvero tiene a Lucrezia, dovrebbe abbandonare lo studio anche lui. Ma Armando Incarnato si è rifiutato dicendo di essere rimasto troppo deluso dal comportamento di Lucrezia.

Che decisioni prenderà Armando Incarnato per il suo futuro? Il cavaliere campano resterà a Uomini e Donne o potrebbe davvero decidere di raggiungere Lucrezia Comanducci fuori dal programma, magari per convincerla a tornare, una volta per tutte? Per sapere cosa succederà, non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne.