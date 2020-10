Carolina Rey è Gaia – VIDEO – Tale e Quale Show 2020

Carolina Rey è Gaia nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2020. Dopo aver interpretato Britney Spears, dovrà alzare l’asticella e puntare più in alto. Durante la clip settimanale, la concorrente confessa di essere rimasta male nell’apprendere che le sue battute non fanno poi così tanto ridere.

Carolina Rey è comunque solare e gioiosa: dovrà interpretare un brano portoghese. “Difficilissimo, chiedo scusa”, dice prima di lanciarsi nella sfida. La canzone Chega presenta quindi delle difficoltà in più rispetto a quelle assegnate agli altri concorrenti. Cosa ne penserà la giuria? Scopriamo il verdetto e il video dell’esibizione.

Carolina Rey è Gaia – Il verdetto

Carolina Rey ha il compito di interpretare Gaia per la prima volta, una trasformazione inedita nel famoso show di Rai 1. Accompagnata dal corpo di ballo in total white, la concorrente mostra qualche incertezza prima del ritornello. Impossibile non notare il suo occhio mentre controlla le parole sul gobbo. “Mi sono trovata molto bene”, dice Loretta, “sei proprio brava. Non ha mai cantato? Ti stai adattando tantissimo su vari generi e questo non è facile. Questo brano aveva un senso del ritmo, era molto difficile. […] Unica cosa, lei è più intima”.

Salemme è sorpreso, crede che Carolina riesca ad entrare nei personaggi con delicatezza e passo felpato. “Lei è un po’ più flessuosa”, aggiunge nel finale. “Anche gli sguardi, lei è più ferma, interiore”, aggiunge Panariello, “anche cantare in portoghese non deve essere facilissimo”. Salemme riprende la parola e sottolinea che lo stile di Gaia assomiglia molto a quello di Levante. Di seguito il video della trasformazione di Carolina Rey in Gaia.