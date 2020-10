Centrocampisti consigliati 4^ giornata – Momento decisivo nella giornata di ogni fantallenatore che, oggi, si appresta ad inserire la propria formazione al fantacalcio. Un momento che crea, ovviamente, tanti dubbi e ansie con momenti di sconforto misti a panico di sbagliare le scelte e regalare la vittoria al proprio avversario di giornata.

In questo spazio proveremo ad aiutarvi noi consigliandovi per il fantacalcio 5 centrocampisti da schierare nella prossima giornata di Serie A. Cinque nomi che possono regalarvi gioie importanti in questo turno di fantacalcio con voti alti, ma anche con qualche bonus importante e che potrà aiutarvi a sbaragliare la concorrenza dei vostri avversari di Lega. Ecco i nostri centrocampisti consigliati per la 4^ giornata di Serie A.

Centrocampisti consigliati 4^ giornata: la TOP 5

Pereyra (UDINESE-Parma)

Il Tucu è tornato in Italia per aiutare l’Udinese a scrollarsi di dosso le scorie delle ultime deludenti stagione. Le prime apparizioni hanno messo in luce tutta la sua qualità e la classe che può portare nel centrocampo bianconero. Al fantacalcio può essere determinante con i suoi assist per Lasagna e i suoi inserimenti da +3. Questa è la gara giusta dove dargli fiducia sperando in un suo bonus.

Pellegrini Lo. (ROMA-Benevento)

Contro il Benevento è facile scegliere un centrocampista della Roma. Noi premiamo lui: sia perché viene da un gol in Nazionale e sia perché le sue geometrie e i suoi passaggi possono rivelarsi una risorsa preziosa al fantacalcio, figuriamoci in gare come questa…

Lazovic (VERONA-Genoa)

Da ex stuzzica, e non poco, l’idea di schierarlo. Non ci affidiamo solo alla cabala: la scelta di Lazovic titolare al fantacalcio sarebbe ponderata e logica. Su quella fascia è imprendibile. Facile che possa trovare la via del bonus.

Fabian Ruiz (NAPOLI-Atalanta)

Contro l’Atalanta la squadra di Gattuso sembra spacciata, ma è per giocatori come lui che non bisogna dare tutto per scontato. Può fare bene e rendersi pericoloso anche in zona gol. Non è un azzardo, ma una certezza.

Kulusevski (Crotone-JUVENTUS)

Giocherà da attaccante, in coppia con Morata. Una coppia-gol inedita, ma che può funzionare. Lui ha già dimostrato che nel ruolo si trova a proprio agio e può fare la differenza come contro la Sampdoria. Certezza di giornata, senza ombra di dubbio.