Centrocampisti sconsigliati 4a giornata – Il reparto nevralgico di ogni squadra di calcio e di Fantacalcio. L’universo dei centrocampisti è vasto, tanto che si va dai top di reparto, che portano gol e assist in quantità, ai mediani che portano poche gioie e tanti cartellini. Ecco perché è importante sapere, guardando il calendario del weekend, chi mettere e chi no.

Se alcuni giocatori della nostra rosa sono intoccabili, soprattutto per quello che ci sono costati, sono gli altri che spesso fanno la differenza. Basta un cartellino rosso o un paio d’insufficienze per compromettere la propria vittoria, senza considerare il fattore modificatore per chi lo usa. Eccoti quindi 5 centrocampisti che questo weekend puoi fare tranquillamente riposare.

Centrocampisti sconsigliati 4a giornata: la FLOP 5

Brozovic (INTER-Milan)

Se dobbiamo trovare un anello debole nel centrocampo nerazzurro, allora questo è Brozovic. Il croato può andare in difficoltà contro la fantasia della trequarti milanista, ma soprattutto cedere al nervosismo che, a volte, lo ha contraddistinto. Se avete la possibilità di fare altre scelte fatele, perché il rischio cartellino è molto alto.

Lucas Leiva (Sampdoria-LAZIO)

Il centrocampista brasiliano della Lazio non ha iniziato bene il campionato, ma le chiavi del gioco di Inzaghi sono nelle sue mani. A Genova contro la Sampdoria si troverà la fisicità dei vari Ekdal e Thorsby (ballottaggio con Adrien Silva) che gli daranno poco tempo per usare la testa. L’ex Liverpool rischia seriamente una pesante insufficienza.

Obiang (Bologna-SASSUOLO)

Nella squadra di De Zerbi è quello chiamato a fare il gioco sporco, come è normale che sia. Davanti si troverà un Bologna in cerca di punti che deve sfruttare questo turno interno per prendersi l’intera posta in palio. Rischio malus molto alto se il Bologna sarà in stato di grazia.

Rincon (TORINO-Cagliari)

Il Torino ha assolutamente bisogno di punti, ma si trova davanti un Cagliari determinato a cancellare la goleada subita dall’Atalanta. Ecco che potrebbe venirne fuori una partita molto tesa, soprattutto a centrocampo dive Rincon rischia seriamente di farsi prendere dal nervosismo. Dategli un turno di riposo senza esitare.

Dabo (Roma-BENEVENTO)

Il centrocampista di grande quantità della formazione sannita rischia di passare brutti momenti contro la Roma. Nella zona nevralgica si ritroverà ad aver a che fare con gli inserimenti delle frecce giallorosse, occhio al pericolo cartellini e a un’insufficienza che sembra tranquillamente alla portata del giocatore del Burkina Faso.