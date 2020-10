Classifica e oroscopo sabato 17 ottobre 2020: Pesci amorevoli, Capricorno avrà voglia di emergere

Ecco l’oroscopo di sabato 17 ottobre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. Un nuovo weekend sta per comincirae. Quali segni potranno contare sul sostegno degli astri durante le prossime 48 ore? Per il Toro e l’Ariete sarà una giornata no, mentre i Gemelli ritroveranno più serenità. Weekend all’insegna della passione per lo Scorpione, il Sagittario ritroverà la motivazione. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di sabato e la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Due stelle. Secondo l’oroscopo di sabato non sarà una giornata particolarmente promettente, tuttl’altro! Dovrai barcamenarti tra mille impegni e responsabilità, tentand di mantenere tutto sotto controllo. Occhio al nervosismo!

Toro

Tre stelle. Nel corso della giornata potrebbe affiorare qualche piccolo momento di disagio. Se sarai preoccupato per le tue finzne o se avrai a che fare con qualche provocatore, cerca di mantenere la calma.

Gemelli

Quattro stelle. Stai risalendo la china, a poco a poco, anche se il meglio arriverà a fine mese. Per il momento sarai più tranquillo ed equilibrato. Anche se non avrai risolto tute le tue difficoltà, in amore e sul lavoro, saprai affrontarle con più serenità rispetto a prima.

Cancro

Cinque stelle. Meriti cinque stelle, perché dopo tanto impegno e tanta fatica stai per vivere la tua rinascita. Hai lavorato duramente e adesso sei diventato una persona completamente nuova.

Leone

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di sabato si prospetta un weekend decisamente agitato. Sarai di cattivo umore a causa del tuo lavoro. In amore le cose andranno meglio, ma dovrai evitare di riversare il tuo nervosismo nel rapporto di coppia.

Vergine

Quattro stelle. Anche se avrai un esercito di stelle schierate dalla tua parte, potresti avere qualche piccolo contrasto sul lavoro. Niente di irrimediabilie! Se invece riterrai opportuno approfittarne per cambiare occupazione, rifletti molto bene!

Bilancia

Tre stelle. Dovrai munirti ancora di molta pazienza, prima di recuperare del tutto. A novembre la ruota comincerà a girare, ma fino ad allora dovrai prepararti a vivere altre difficoltà. Per fortuna non ti mancherà l’energia!

Scorpione

Cinque stelle. Si prospetta un fine settimana letteralmente memorabile, specialmente in amore. Chi ha una relazione di vecchia data potrà ritrovare una forte passione. I single, invece, potrebbero imbattersi in una persona molto interessante.

Sagittario

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di sabato sarai più forte e motivato rispetto ai giorni appena trascorsi. È vero, non tutto è andato in porto. Qualcuno ha fatto saltare un progetto a cui tenevi parecchio, ma adesso sei pronto per buttarti in nuove avventure!

Capricorno

Cinque stelle. Sei alle porte di un weekend vincente, sotto ogni punto di vista. Dovrai buttarti alle spalle le fatiche dei giorni passati e concentrarti sul lavoro e sul tuo rapporto di coppia. Asseconda la tua voglia di rivalsa.

Acquario

Due stelle. Nel corso di questo sabato sarai piuttosto confuso, frastornato e probabilmente anche un po’ stanco. Qualcuno potrebbe percepire anche una certa agitazione, senza capire da dove arrivi. Fra poche settimane tutto ti sarà più chiaro!

Pesci

Quattro stelle. Saranno due giornate ricche di emozioni intense, di passione e di voglia di amare. Sarai ben disposto a dimenticare gli ultimi contrasti vissuti con il partner per goderti alcune ore di tenerezza e affetto.