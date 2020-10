Cristiano Ronaldo ha scelto di comunicare attraverso Instagram novità sull’andamento della sua quarantena in seguito alla positività al coronavirus Sars-Cov-2 riscontrata in nazionale. Il giocatore portoghese ha tranquillizzato tutti sul suo stato di salute confermando l’asintomaticità della sua infezione e ribadendo di aver rispettato il protocollo, volando in aeroambulanza e non avendo avuto contatti con nessuno a Torino.

Cristiano Ronaldo su Instagram dalla quarantena: “Sto bene, spero di tornare presto”

Un CR7 molto sereno è apparso ai propri followers su Instagram oggi pomeriggio, quando ha deciso di dare il via ad una diretta per rassicurare tutti sul suo stato di salute in seguito alla positività al coronavirus riscontrata pochi giorni fa. Il giocatore ha ringraziato le persone che gli hanno mandato messaggi di sostegno nelle scorse ore e ha spiegato che l’infezione asintomatica gli consente di dormire bene e prendere il sole. Rassicurazioni anche sui contatti: la sua abitazione gli consente di vivere su un intero piano diverso da quello dove vive il resto della sua famiglia. Di seguito le parole di Cristiano Ronaldo durante la breve diretta Instagram.

“Come vedete sto bene. Sono asintomatico e questa notte ho dormito bene. Vi volevo ringraziare per i tanti messaggi di supporto che mi avete mandato. Spero di tornare presto ad allenarmi, giocare e godermi la vita. La quarantena la sto passando a casa, a Torino. La mia famiglia vive in un altro piano di casa e non abbiamo contatti. Quando stai bene di testa non hai problemi. Sono sempre in casa, ora sto prendendo il sole, anche per far passare la giornata. Sto rispettando il protocollo, non l’ho infranto come è stato detto: è una bugia. Sono rientrato dal Portogallo perché io e la mia squadra ci siamo assicurati di rispettare tutte le procedure. Sono tornato in Italia in aereoambulanza e non ho avuto contatti con nessuno neanche a Torino”.