Enock cambia look al GF Vip: Irriconoscibile per i suoi capelli | VIDEO

Enock durante la giornata di ieri decide di sciogliersi le trecce e cambia completamente look all’interno del Grande Fratello Vip. Uno dei concorrenti più amanti della casa più spiata d’Italia è proprio Enock che, grazie alla sua semplicità e la voglia di mettersi in gioco ha conquistato fin da subito il cuore dei telespettatori ma anche degli stessi coinquilini.

In queste settimane infatti, il concorrente è risultato sempre più spesso il favorito della casa ottenendo così l’immunità per diverse volte conseguite. Il look e la bellezza di Enock però, non sono di certo passate inosservato e il concorrente durante la giornata di ieri ha così deciso di cambiare la sua pettinatura in vista della diretta di questa sera. Cosa è realmente successo?

Enock cambia look al GF Vip

Il Grande Fratello Vip continua a riservare tantissimi colpi di scena e nonostante le poche settimane dal grande inizio, Enock ha già potuto provare molte emozioni positive e ricordi tristi della sua vita. Nelle scorse settimane proprio per questo, il gieffino ha più volte ricevuto una videochiamata da suo fratello Mario Balottelli, l’ultima accompagnata proprio dalla sua fidanzata che, è riuscita a emozionare e commuovere Enock.

Il fratello di Balotelli però, è stato anche al centro di molti gossip a causa delle sue docce bollenti che ha regalato durante alcune dirette pomeridiane. Il concorrente infatti, non sembra vergognarsi ma soprattutto non sembra ricordare le telecamere che, costantemente li riprendono 24h su 24h. Proprio per questo, durante le scorse settimane Enock ha mostrato in gran parte il suo lato B, lasciando le sue fan e le telespettatrici piacevolmente colpite. Durante la giornata di ieri invece, Enock cambia completamente look al GF Vip e decide di sciogliere le treccine mostrando i suoi capelli al naturale. Ecco di seguito la foto!

Concorrente irriconoscibile nella casa

Enock all’interno del Grande Fratello Vip ha deciso di sciogliere le treccine mostrandosi completamente diverso lasciando ai fan tramite Instagram di scegliere il look di questa sera. Sui social ufficiali del programma infatti, si è dato il via a un vero e proprio sondaggio per scegliere quale acconciatura Enock userà questa sera.

I suoi capelli infatti non appena sciolti hanno mostrato una persona completamente diversa tanto che, la stessa Patrizia De Blanck ha fatto fatica a riconoscerlo. Cosa ne pensate di questo cambio look inaspettato?