Fabrizio Corona positivo al Covid-19: “Non starò zitto, parlerò presto…”

Un periodo davvero difficile per Fabrizio Corona che in questo momento ha incassato un altro colpo. Infatti, da tempo si trova agli arresti domiciliari pronto a scontare l’ultimo anno e otto mesi che gli mancano, ma in questi giorni è arrivata l’ennesima decisione da parte del Tribunale di Sorveglianza di Milano.

L’ex fotografo dovrà scontare nuovamente nove mesi che tra il febbraio e novembre 2018 passò in affidamento terapeutico, questo perché il Tribunale ha accolto la linea della Procura Generale. Nella sua arrabbiatura, dove grida in nome della giustizia, ha inoltre annunciato di essere positivo al Covid-19.

Fabrizio Corona Positivo al Covid-19

Niente da fare per Fabrizio Corona che per giorni è rimasto in silenzio, oggi nel suo profilo Instagram ha pubblicato delle storie dove ha confessato di aver contratto il Coronavirus. Parla così l’ex marito di Nina Moric: ”Sono parecchi giorni che non parlo, circa tre. Sono inca***to nero per tutta una serie di ragioni, non volevo parlare perché sennò combinerei solo disastri, però purtroppo ho fatto il tampone e sono risultato positivo”.

Continua raccontando come si sente:” Ho il Coronavirus e ho avuto la febbre alta, 39 per tre giorni, stamattina mi son svegliato con un grande mal di gola però mi sento bene. Lo comunico soprattutto per le persone che sono venute a contatto con me in questi giorni in tribunale, i giornalisti, persone esterne. Persone che devono sapere che quindi sono risultato positivo, che posso avvertire in modo che anche loro possano fare il tampone e possano evitare altri contagi. Come da prescrizione farò i dieci giorni di quarantena, li sto facendo già da ieri e quindi finirò settimana prossima, farò il tampone e ricomincerò da settimana l’altra. Però non starò zitto, parlerò presto”. In più si è mostrato dispiaciuto per il suo avvocato che sembra avere una situazione particolare a casa e anche per la Mediolanum Editori con cui aveva organizzato un evento, ormai slittato a data da destinarsi.