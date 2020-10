Film Stasera in Tv – Alaska – Trailer, Dove vederlo ed orario

Alaska – Trama

Fausto e Nadine si incontrano casualmente sulla terrazza di un albergo di lusso di Parigi. Lui è italiano, fa il cameriere e sogna di diventare maître. Lei è francese, partecipa ad un “casting” per modelle, ma a soli 20 anni è già molto disincantata. Lui se ne innamora a prima vista e per lei commette una leggerezza che non solo gli costa il posto di lavoro, ma a seguito di una reazione violenta, lo fa finire in carcere per due anni. Durante la detenzione il suo pensiero va sempre a lei, cui scrive ogni settimana, senza avere risposta. Con sorpresa però, all’uscita dal carcere, Fausto la trova ad attenderlo. Lei, che aveva superato il casting tenuto all’hotel, è ora una modella di successo e, vivendo a Milano, ha imparato a parlare anche in italiano. I due sembrano non avere più nulla in comune, ma l’iniziale distanza si stempera presto in un’intesa che va ben oltre la semplice attrazione fisica.

Alaska – Trailer Video

Alaska – La scheda tecnica del film

Titolo Originale:

Genere: Drammatico

Durata: 2h

Anno: 2015

Paese: Francia, Italia

Regia: Claudio Cupellini

Cast: Elio Germano, Astrid Bergés-Frisbey, Valerio Binasco

Alaska – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), alle ore 21.20 di oggi venerdì 16 ottobre. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film Tolgo il disturbo.