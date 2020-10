Francesca Manzini è Jennifer Lopez – VIDEO – Tale e Quale Show 2020

Francesca Manzini è Jennifer Lopez nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2020. Dopo averci regalato la sua versione di Loredana Bertè, la concorrente ritorna in pista con una nuova sfida da superare. Il suo essere effervescente è visibile fin dalle prove, dove ha dovuto imparare anche qualche mossa di ballo.

Gli incidenti però non sono mancati: Francesca Manzini ha fatto incetta di complementi d’arredo e ha distrutto ben due sale dello studio televisivo. Cosa ne penserà la giuria della sua esibizione? Scopriamo il verdetto e il video.

Francesca Manzini è Jennifer Lopez – Il verdetto

Francesca Manzini si trasforma in Jennifer Lopez e ci regala On the floor, un brano del 2011. Con un vestito trasparente e argentato, la concorrente si scatena sul palco e non stacca gli occhi dalla telecamera. Qualche differenza d’intonazione per quanto riguarda la prima parte della performance, ma di sicuro degno di nota il ritornello. “Mi hai convinto di più in altre esibizioni”, dice Panariello, “in questa devo dire che hai messo in campo tutta la tua energia. Cantare e ballare contemporaneamente non è facile”.

Salemme ha trovato gradevole il numero: “Sei stata brava, ti sei mossa bene. Ti sei divertita a fare questa sensualona”. Infine il verdetto di Loretta: “Spero che questa puntata ti faccia salire ancora un po’ nella classifica, perchè te lo meriti veramente”. La giudice si è resa conto che la concorrente è riuscita a non stonare e che il trucco è molto somigliante. “La voce era la tua, abbastanza più forte rispetto a quella di Jennifer, bella tosta”, conclude, “hai fatto un ottimo lavoro”. Di seguito il video della trasformazione di Francesca Manzini in Jennifer Lopez.