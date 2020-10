Genoa, altri tre giocatori negativizzati: partiranno per Verona

Il Genoa ha appena comunicato l’avvenuta negativizzazione di altri due giocatori che erano stati riscontrati positivi al Covid-19 dopo la trasferta di Napoli di due settimane fa. Si tratta di Miha Zajc, il cui comunicato ufficiale era già stato pubblicato diverse ore fa, di Luca Pellegrini e Marko Pjaca. I due ultimi calciatori, si legge nel più recente comunicato del club rossoblu, hanno già sostenuto le visite di idoneità medico-sportiva, e per tanto saranno convocati per la trasferta di Verona, per la partita contro l’Hellas al Bentegodi.

Genoa, altri due giocatori negativizzati: partiranno per Verona

L’ultima verifica coi tamponi restituisce a Rolando Maran altre due pedine in vista di Hellas Verona-Genoa: Pellegrini e Pjaca faranno parte del gruppo che partirà per il capoluogo veneto in vista della quarta giornata del campionato di Serie A 2019/20. Una buona notizia che restituisce al Grifone una squadra con diverse assenze, ma tutto sommato gestibile, e che non obbligherà il club ligure a schierare la Primavera come era stato paventato qualche giorno fa dal direttore sportivo Faggiano. Sono infatti dieci i giocatori negativizzati in totale: i tre citati e poi Perin, Marchetti, Radovanovic, Behrami, Biraschi, Melegoni e Schone, che però non è utilizzabile da mister Maran perché non presente nella lista dei 25 registrati.

Sono ancora 7 i giocatori positivi, ma Maran inizia a vedere la luce. Queste le sue parole al sito del club: “Non mi sarei immaginato di dover esultare per un tampone negativo al posto di un gol. Un’esperienza che ha provocato un trauma in tutti noi. Nessuno poteva pensare a una cosa del genere. E nessuno ora ha voglia di mollare, anche se non ci facciamo illusioni e, a livello generale, forse il peggio deve venire. Dobbiamo tenere botta. So che devo essere là davanti, in questo momento, a portare la bandiera. Cerco di trasmettere forza, è quello che sento dentro”.