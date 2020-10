Gli uomini più simpatici dello zodiaco: la lista potrebbe sorprenderti

Affabili, amabili, alla mano: in una parola simpatici: sono gli uomini maggiormente richiesti dagli amici e ambiti dalle pretendenti femminili, risultando adatti ad ogni occasione.

Del resto la simpatia viene considerata sintomo di intelligenza spiccata, e per questo decisamente attraente. Ecco quali sono di norma i segni zodiacali maschili più simpatici e affabili in assoluto:

Bilancia

Hanno dalla loro un modo di fare molto ottimista che risulta contagioso per chi gli sta vicino: la loro compagnia è sempre molto gradita proprio per il loro talento a sdrammatizzare anche le situazioni più complesse e stressanti. Allo stesso modo sono anche molto attivi e non amano “piangersi addosso” in alcun caso.

Gemelli

La loro simpatia si manifesta sopratutto quando sono in compagnia di amici e conoscenti, dove riescono a ravvivare e rallegrare pressochè ogni tipo di persona con battute sagaci e mirate senza risultare mai eccessivi. Molto apprezzati anche in relazioni amorose, dove riescono a coniugare senza problemi il loro spirito allegro con una grande sensibilità.

Sagittario

I nati sotto il Sagittario sono noti per essere dei veri accentratori sociali: hanno una ristretta di amici discretamente ristretta ma con loro c’è un rapporto di fratellanza molto solido e complice. Allo stesso modo, non ha alcun problema a relazionarsi all’interno di nuove compagnie e non è assolutamente polemico.

Ariete

A loro va data fiducia: l’uomo Ariete è notoriamente sensibile quindi ha bisogno di fidarsi abbastanza prima di “aprire” il proprio carattere che in realtà è molto socievole e solare, essendo dei curiosi di natura. In ambito sentimentale sono una costante fonte di stimolo per il/la partner, visto che con loro non ci si annoia praticamente mai.