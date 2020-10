By

Jessica Antonini continua ad essere derisa dopo la sua uscita da Uomini e Donne dai tantissimi haters che, costantemente prendono l’iniziativa di insultarla sui social. La ex tronista stanca dei continui commenti negativi decide così di rispondere in modo duro nei confronti di tutte quelle persone che, non nutrono molta simpatia verso di lei.

Durante la giornata di ieri infatti, Jessica Antonini decide di repostare nelle sue storie Instagram la conversazione con una signora che, la offende e la deride senza nessun motivo. Così l’ex tronista mostra quanto le persone siano cattive nei suoi confronti ma soprattutto con le persone che, non sconoscono affatto. Cosa è realmente successo e quali sono state le sue parole?

Jessica Antonini derisa dopo Uomini e Donne

La ex tronista di Uomini e Donne ha avuto una permanenza breve all’interno del programma, visto il suo grande colpo di fulmine che fin da subito l’ha portata tra le braccia di Davide Lorusso. La coppia al centro dello studio mostrava fin da subito un grandissimo feeling e una grande voglia di conoscersi ogni giorno, decidendo così di vivere questa esperienza fuori dal contesto televisivo.

Una volta fuori dal programma però, per Jessica Antonini sono cominciati i primi insulti sul suo profilo Instagram ufficiale dove, tantissimi haters si sono dimostrati offensivi e inappropriati nei suoi confronti. La ex tronista del talk show ha così deciso di mostrare durante la giornata di ieri una delle tante conversazioni che la deridono da parte di gente che, non la conosce ma che soprattutto si diverte a offenderla. Quali sono state le sue parole?

Ex tronista riceve offese gratuite

A tantissimi telespettatori sembra così non essere affatto piaciuto il suo modo di fare molto schietto e diretto ma soprattutto il suo fisico così longilineo e asciutto tanto da riempirla di insulti. Proprio per questo, durante la giornata di ieri, Jessica Antonini viene derisa dopo la fine del suo percorso a Uomini e Donne da un haters che, ha commentato il suo vestito affermando: “Addosso a te è tutto orrendo. Sei una scopa vestita di un mucchietto di ossa senza sensualità e finezza ed oltre a tutto ciò sei anche poco umile”.

La ex tronista però, non si è lasciata abbattere dalle offese decidendo così di rispondere repostando la storia nel suo profilo Instagram affermando: “La poraccitufine! Più mi insultate più vi adoro”.