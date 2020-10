Le persone maggiormente motivate dello zodiaco: ecco quali sono

Grandi amanti della dialettica e solitamente da motivazioni difficili da far crollare, è molto complicato vederli abbandonare un dialogo nonostante sia divenuto oramai stagnante: sono le persone maggiormente motivate, il che si ripercuote nelle loro azioni, oltre che nelle loro parole. Spesso grandi oratori e che spesso ottengono la ragione anche tramite “sfinimento”, ecco quali sono i segni zodiacali che presentano in maniera più marcata questo tratto.

Toro

Non amano i rischi e probabilmente per questo motivo non riescono a “passare sopra” qualsiasi concetto e/o discussione che metta in dubbio la propria visione delle cose: discutere con un Toro su un argomento che pensa di conoscere a menadito sarà il più delle volte una perdita di tempo che anzi galvanizzerà i nati sotto questo segno.

Gemelli

Meno “frustranti” ma non per questo meno motivati, i Gemelli amano parlare ma non sopportano le chiacchiere: per loro il dialogo è un modo eccellente per distendere i nervi e scambiare opinioni anche se è difficile controbattere le loro motivazioni, avendo raffinato da tempo l’arte del dialogo.

Cancro

Meno tendenti al dialogo “urlato” ma non per questo meno motivati o più disposti al compromesso in fase di dialogo: mantengono le loro posizioni e le loro idee pur senza manifestarlo apertamente sono sempre degli “ossi duri”. Anche se “sconfitti” i Cancro trovano sempre nuove motivazioni.

Scorpione

E’ sempre una cattiva idea intraprendere un dialogo complesso con uno Scorpione, se non si vuole perdere tempo: sono dei veri maestri nella conversazione, amano il dialogo “competitivo” e indifferentemente da come questo si conclude si sentono quasi sempre appagati, sopratutto perchè pochi riescono a tenergli testa in un dialogo, che riescono a portare sempre ad un livello complesso ed elevato.