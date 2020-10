Luca Ward è Amanda Lear – VIDEO – Tale e Quale Show 2020

Luca Ward è Amanda Lear nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2020. Si tratta della prima volta in cui il doppiatore si ritrova ad interpretare una donna, nel corso della sua carriera. In precedenza lo abbiamo visto con il volto di Barry White, molto più vicino alle sue corde e alla sua voce.

Luca Ward ha incontrato parecchi ostacoli durante le prove e non solo per la lingua. “Lei cantava in playback e non posso farlo pure io?”, chiede alla coach nel corso delle lezioni. “Ho doppiato tutti e una donna no”, dice invece al padrone di casa. Questa sera si cimenterà in Tomorrow, una delle hit indimenticabili della showgirl internazionale. Come se la sarà cavata? Scopriamo il verdetto e il video della performance.

Luca Ward è Amanda Lear – Il verdetto

Luca Ward ci regala una Amanda Lear del tutto irriconoscibile. La gabbia della clip originale c’è, ma poco di più. A parte il capello biondo e il vestito leopardato, il concorrente è fin troppo lontano dall’artista che deve interpretare. Lingua incerta, tono assente e zero sensualità. Forse una delle peggiori imitazioni della serata, anche se il pubblico non smette di applaudire durante la performance. Sui social intanto molti utenti manifestano la loro simpatia per Ward. “Possibile che ogni volta debba essere un uomo ad interpretare Amanda”, scrive piccato un fan, “più che un’imitazione sembra una presa in giro, più in linea con la Corrida che con questo programma”.

Dopo aver sorriso per tutto il tempo, la giuria finalmente si esprime. “Non è facile fare un uomo che fa la donna”, dice Frassica, “bravissimo. La somiglianza anche”. Panariello trattiene le risate: “Di profilo non ti si può guardare, davanti la pigli. La voce era perfetta. Finchè stavi nella gabbia, sia come intenzione che sguardo, l’hai fatta benissimo”. Sorpresa Loretta, che non riusciva ad immaginare Ward nei panni della Lear. “Potresti anche tentare di fare qualcosa di più trasgressivo”, suggerisce. Di seguito il video della trasformazione di Luca Ward in Amanda Lear.