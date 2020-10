Oroscopo Branko – domani sabato 17 ottobre 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani sabato 17 ottobre 2020. Un nuovo weekend sta per partire. Quali novità riserveranno gli astri ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro nelle prossime ore? Se vuoi scoprirlo, leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico, rivolto ai primi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani sabato 17 ottobre 2020: Ariete

Come avverte l’oroscopo di BRanko domani potrebbe nascere una burrasca in amore, se non sarari prudente. Cerca di mantenere la calma: non hai motivo di essere geloso! Se la tensione amorosa si è attenuata rispetto a settembre, non vuol dire che ci sia qualcun altro o che la passione si stia spegnendo!

Previsioni Branko domani sabato 17 ottobre 2020: Toro

Domani tutti i nodi verranno al pettine. Se negli giorni precedenti ci sono stati dei momenti di tensione, maldicenze e chiacchiere sul tuo conto, nelle prossime ore la verità emergerà! Non reagire di pancia e lascia che le situazioni si risolvano in maniera naturale.

Oroscopo domani sabato 17 ottobre 2020: Gemelli

Come prevede l’oroscopo di Branko domani sarà una giornata favorevole per superare un concorso. Con Mercurio nel segno dello Scorpione il lavoro sarà favorito, sono possibili scatti di carriera, assunzioni e nuovi incarichi.

Oroscopo domani sabato 17 ottobre 2020: Cancro

Secondo le previsioni astrologiche di Branko domani e domenica saranno due giornate molto intriganti, soprattutto sul fronte sentimentale. Cresce in te la voglia di metterti in gioco in amore. Nelle prossime ore c’è perfino chi avrà qualche fantasia erotica!