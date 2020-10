Oroscopo di oggi, venerdì 16 ottobre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di oggi venerdì 16 ottobre 2020. Anche questa settimana sta per volgere al termine e motlo presto ci ritroveremo a vivere un nuovo weekend. Nel frattempo, vediamo quali segni saranno fortunati durante questo venerdì. Il Leone e l’Acquario dovrebbero sfruttare questa giornata per ricareicare le pile in vista di weekend un po’ complicato. I Gemelli ritroveranno più armonia, mentre il Capricorno avrà dei momenti di inquietudine. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di oggi, dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo di oggi venerdì 16 ottobre 2020: segni di fuoco

Ariete: secondo l’oroscopo di oggi potresti vivere un momento di grande agitazione, ma durante il weekend l’umore migliorerà! Leone: dovresti sfruttare questa giornara per recuperare energia e portare avanti i progetti importanti, perché nei giorni seguenti sarai più provato. Sagittario: potresti trascinarti un po’ di rabbia, per via di qualche progetto non andato a porto.

Oroscopo di oggi venerdì 16 ottobre 2020: segni di terra

Toro: la giornata sarà promettente, ma tu potresti accusare un po’ di stanchezza. Vergine: sarà un’altra giornata ricca di successi personali. L’importante sarà mettersi in gioco! Capricorno: nel corso di questo venerdì potrebbe affiorare un po’ di inquietudine. Il lavoro ti sta mettendo a dura prova. Tieni duro, i risultati arriveranno!

Oroscopo di oggi venerdì 16 ottobre 2020: segni di aria

Gemelli: secondo l’oroscopo di oggi ritroverai più forza e armonia interiore. I rapporti con gli altri saranno più rilassati. Bilancia: la Luna nel segno ti regalerà una bella dose di vitalità e di ottimismo. Occhio alle discussioni in famiglia e sul lavoro! Acquario: sarà una giornata molto stimolante, mentre il weekend sarà un po’ più faticoso. Approfittane, per ricaricare le batterie.

Oroscopo di oggi venerdì 16 ottobre 2020: segni di acqua

Cancro: stai vivendo un periodo di profonda tarsformazione, personale e professionale. Scorpione: si prospetta un fine settimana ricco di emozioni piacevoli. Qualcuno potrà risolvere un problema di carattere pratico che lo assillava da tempo. Pesci: potar lasciarti alle spalle le tensioni e le dispute vissute nelle settimane precedenti e goderti un weekend all’insegna della passione.