Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 17 ottobre 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 17 ottobre 2020. Un nuovo fine settimana sta per cominciare. Quali sorprese riserverà a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Il Leone sarà nervoso, la Vergine avrà stelle importanti dalla sua parte. La Blancia dovrà pazientare ancora un po’, mentre per lo Scorpione ci saranno buone intuizioni. Se vuoi entrare nel dettaglio, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto ai 4 segni centrali.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 17 ottobre 2020: Leone

Come ti raccomanda di fare l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica dovrai stare alla larga da situazioni e persone che possono crearti del disagio. Sarà un weekend piuttosto nervoso. Il fatto è che sul lavoro stai vivendo qualche contrasto oppure senti di aver subito un’ingiustizia. Se stai pensando a un avanzamento di carriera, dovrai fare molta attenzione, perché potrebbe portarti più complicazioni che altro. In amore le cose andranno megli, ma nelle prossime 48 ore potresti essere distratto da altri pensieri.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 17 ottobre 2020: Vergine

Domani avrai una schiera di stelle dalla tua parte. La Luna a favore, Mercurio in aspetto interessante, Giove e Saturno importanti! Chi sta vivendo dei conflitti sul lavoro, ora saprà risolverli oppure deciderà di andarsene. Fai comunque molta attenzione, perché le decisioni così drastiche non appartengono alla tua natura di mediatore. L’amore andrà alla grande, sia per le coppie appena nate che per quelle di vecchia data.

Oroscopo domani sabato 17 ottobre 2020: Bilancia

Come denota l’oroscopo di Paolo Fox domani e nei prossimi giorni dovrai tenere duro e pazientare ancora un po’. Anche se ottobre è stato un mese chh ti ha messo a dura prova sotto molti punti di vista, ti aspettano due mesi, novembre e dicembre, in cui potrai prenderti la tua rivincita. Giove e Saturno, infatti saranno favorevoli e saranno ben disposti a sostenerti.

Oroscopo domani sabato 17 ottobre 2020: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica avrai delle buone intuizioni: non sottovalutarle! Stai attraversando un periodo piuttosto altalenate, soprattutto in amore. Certe volte vorresti mandare tutto all’aria e fuggire, altre volte invece, hai voglia di organizzare qualcosa di piacevole in compagnia del partner. Le coppie più solide potrebbero vivere delle giornate ricche di passione.