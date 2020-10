Pago è Rino Gaetano – VIDEO – Tale e Quale Show 2020

Pago è Rino Gaetano nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2020: il super favorito di questa edizione riuscirà a vincere ancora? In precedenza lo abbiamo visto nei panni di Fabrizio Moro e in classifica continua a troneggiare dal primo posto sul podio.

Pago dovrà interpretare il brano A mano a mano, scritta da Riccardo Cocciante. Una voce da leone, graffiante, che si allontana di molto da quella del concorrente. Come se la caverà? Scopriamo il verdetto della giuria e il video dell’esibizione.

Pago è Rino Gaetano – Il verdetto

Look perfetto e voce sempre impeccabile: Pago è Rino Gaetano in questa nuova serata del programma. Lo studio c’è ed è evidente: forse non sarà del tutto simile all’originale, ma l’impegno è più che evidente. “Strepitoso, il più bravo di quest’edizione”; “La rivelazione del programma”, scrivono alcuni utenti sui social. Altri invece si augurano che il concorrente possa essere buttato fuori dal podio. Qualcuno lamenta anche il fatto che ad ogni imitazione di Gaetano venga proposto sempre lo stesso brano.

Intanto Pago si becca la standing ovation dei colleghi e del pubblico in studio. Il primo a parlare invece è Salemme: “Ti ho trovato bravissimo, hai cantato benissimo. Ti ho preferito nella parte più bassa, lui aveva una voce ruvida e naturale, la tua più vibrante. Hai interpretato benissimo la disperazione”. L’omaggio è piaciuto molto anche a Loretta e non solo dal punto di vista vocale e fisico. “L’hai proprio cantato e per me è l’omaggio più bello che potessi fare”, aggiunge. “L’alto era un po’ forzato, però devo dire che mi hai restituito quell’idea. Il trucco così così”, dice Panariello. Di seguito il video della trasformazione di Pago in Rino Gaetano.