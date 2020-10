Portieri consigliati 4^ giornata – Momento decisivo nella giornata di ogni fantallenatore che, oggi, si appresta ad inserire la propria formazione al fantacalcio. Un momento che crea, ovviamente, tanti dubbi e ansie con momenti di sconforto misti a panico di sbagliare le scelte e regalare la vittoria al proprio avversario di giornata.

In questo spazio proveremo ad aiutarvi noi consigliandovi 5 portieri da schierare nella prossima giornata di Serie A. Cinque di nomi di estremi difensori che possono fare bene nonostante siano (in alcuni casi) impegnati in match molto importanti e quindi a rischio malus. Non temete: scegliere il portiere giusto significa anche puntare su quello che potrebbe ottenere il voto più alto.

Certo, se poi il vostro portiere riuscisse anche a regalarvi il bonus porta inviolata o, con il suo bel voto, aiutarvi ad alzare la media del vostro modificatore difesa, bè… tanto meglio. Scegliere l’estremo difensore giusto richiede anche una dose di fortuna, ma proveremo a darvi una mano con i nostri consigli per il fantacalcio: ecco i nostri portieri consigliati per la 4^ giornata.

Portieri consigliati 4^ giornata: la TOP 5

Strakosha (Sampdoria-LAZIO)

Gara abbastanza agevole per la Lazio e, di rimando, anche per il portiere biancoceleste. Può ben figurare e regalarvi una prestazione sufficiente oppure distinguersi con parate importanti per respingere le conclusioni degli avversari. Di sicuro è una scelta che può regalare soddisfazioni.

Dragowski (Spezia-FIORENTINA)

Il portiere polacco ha iniziato alla grande il suo campionato. Si conferma un giovane portiere che può presto diventare grande. Contro lo Spezia può fare bene e regalre soddisfazioni al fantacalcio.

Mirante (ROMA-Benevento)

Ha preso il posto da titolare nella Roma scavalcando Pau Lopez. Esperto e affidabile. L’ex Parma sta dando sicurezza a tutta la difesa giallorossa. Non un caso che in tanti abbiano deciso di puntare su di lui al fantacalcio all’asta. Se lo avete in rosa potete schierarlo.

Silvestri (VERONA-Genoa)

Il portiere dell’Hellas ha iniziato la scorsa stagione continuando a regalare voti alti e prestazioni autorevoli. Ormai una certezza al fantacalcio nonostante ricopra i pali di una squadra designata a subire “qualche gol in più”.

Sirigu (TORINO-Cagliari)

Il portiere granata è sempre l’ultimo baluardo difensivo. E’ spesso un ostacolo insormontabile. Nonostante l’età resta sempre una sicurezza al fantacalcio. Consideriamo però anche i dati oggettivi: il Torino in difesa concede qualcosa, quindi se giocate con il modificatore difesa può sicuramente incidere. Un po’ meno se giocate con il bonus porta inviolata…