Roberta Di Padua cambia idea | Pentimento verso Giovanni a Uomini e Donne

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, Roberta Di Padua ha fatto una confessione che ha sorpreso tutti i telespettatori del talk show sui sentimenti di Maria De Filippi. In questo periodo la dama di Cassino sta vivendo nuovamente una conoscenza “a tre” con il nuovo cavaliere campano Michele e la dama Carlotta Savorelli. Ma Roberta Di Padua cambia radialmente idea e modo di comportarsi rispetto a ciò che le è accaduto in passato.

E ciò, in particolare, per quanto riguarda quello che è successo l’ex cavaliere Giovanni Longobardi. Roberta Di Padua ha cercato di mettersi nei panni di Carlotta Savorelli, molto presa da Michele e tentata di abbandonare la conoscenza per via della “rivalità” con Roberta che sembra piacere di più a Michele. Roberta Di Padua ha spiegato di essersi già trovata in una situazione simile in passato e cambia radicalmente idea rispetto a ciò che fece con Giovanni Longobardi.

Roberta Di Padua cambia idea su Giovanni: “Ho sbagliato…”

Infatti, quando Giovanni frequentava sia lei, sia Veronica Ursida disse di preferire quest’ultima, portando Roberta Di Padua a rinunciare alla conoscenza, perché infastidita dalla situazione. Nella puntata di ieri, Roberta Di Padua ha ammesso di aver commesso un errore nei confronti di Giovanni Longobardi. La dama non avrebbe dovuto arrendersi, anche se Veronica Ursida era “in vantaggio”.

Roberta Di Padua si è, quindi, pentita della sua decisione di interrompere la frequentazione con Giovanni Longobardi perché era molto presa da lui. Tutti i telespettatori di Uomini e Donne ricordano quanto costò alla dama di Cassino prendere quella decisione in studio. Ecco perché oggi, Roberta, a mente fredda, sembra essersi pentita di quella decisione presa per gelosia e, forse, anche per orgoglio.

La verità sulla scelta della dama a Uomini e Donne

Forse quello di Roberta Di Padua potrebbe essere stato una sorta di messaggio “in codice” nei confronti di Giovanni Longobardi? Come tutti sanno, la storia d’amore tra Giovanni Longobardi e Veronica Ursida fuori da Uomini e Donne è stata molto intensa, ma brevissima. La coppia ha annunciato la rottura definitiva sui social già da diverso tempo.

Tuttavia, né Giovanni, né Veronica sono più tornati a Uomini e Donne per spiegare cosa è veramente successo tra loro, fuori dalla trasmissione. Giovanni Longobardi ha sempre dichiarato di aver sofferto molto per amore. Tuttavia, non è la prima volta che Roberta Di Padua torna a parlare di lui, dentro e fuori Uomini e Donne. Cosa potrebbe accedere nuovamente tra Giovanni e Roberta?