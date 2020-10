Sampdoria Lazio – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e in streaming

By

Sabato 17 ottobre si disputerà la gara tra Sampdoria e Lazio per l’anticipo della quarta giornata di campionato di Serie A 2020/2021 allo stadio Ferraris di Genova con calcio d’inizio alle ore 18:30.

La Sampdoria di Claudio Ranieri arriva alla quarta gara con soli 3 punti in classifica frutto dell’ultima gara disputata e vinta contro la Fiorentina.

La Lazio di Simone Inzaghi è invece a quota 4 punti conquistati con la vittoria all’esordio con il Cagliari e nell’ultima gara casalinga con l’Inter finita 1-1

Sampdoria – Lazio – Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Parolo, Acerbi; D. Anderson, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Muriqi, Correa

Sampdoria – Lazio – Pronostico

Nonostante Sampdoria e Lazio abbiano obiettivi diversi la classifica non li rispecchia pertanto non ce la sentiamo di dare un risultato fisso ma pensiamo ci possano essere tanti gol in questa gara.

Il nostro pronostico è over 2,5

Sampdoria – Lazio – Dove vederla in tv e in streaming

La gara Sampdoria-Lazio, per la 4ª giornata di campionato di Serie A e calcio di inizio ore 18:30, sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport.

Inoltre la partita sarà visibile anche in diretta streaming per gli abbonati Sky tramite Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente all’app o al sito ufficiale della piattaforma.

Un’ulteriore opzione è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand della tv satellitare che, acquistando uno dei pacchetti dedicati, offre anche la visione delle gare del campionato di serie A.