Tale e Quale Show 2020, quinta puntata – Classifica e vincitore 16 ottobre

Tale e Quale Show 2020 affronta la sua quinta puntata nel prime-time di Rai 1 del 16 ottobre 2020. Dieci concorrenti in gara, pronti ad affrontare un nuovo giro di trasformazioni. Chi riuscirà a conquistare il podio questa sera?

La classifica per ora è guidata da Pago: Tale e Quale Show 2020 premia questa volta Carolina Rey. La concorrente è la vincitrice della serata, grazie alla sua interpretazione di Gaia. Deluso il pubblico da casa, che avrebbe preferito di sicuro vedere Muniz in testa alla classifica.

Tale e Quale Show 2020, quinta puntata – Classifica generale

Un breve recap delle posizioni conquistate fin dall’inizio dell’edizione. Ancora una volta è in testa Pago con 235 punti, seguito a pari merito da Cola e Virginio. La rosa dei tre papabili al trono è sempre la stessa e non si temono troppe variazioni. Anche gli ultimi tre posti rimangono per lo più invariati: Paolantoni, Ward e Russo non riescono a risalire di qualche posto.

Pago 235

Cola 221

Virginio 221

Sol 202

Rey 184

Manzini 171

Muniz 151

Paolantoni 143

Ward 135

Russo 112

Le prossime trasformazioni

Ancora una volta, la prossima settimana potremo vedere tutti i concorrenti all’opera con nuove trasformazioni e imitazioni. Sarà anche l’ultima della prima parte del torneo, che lascerà spazio ai tre appuntamenti per i campioni e infine dei super campioni.

Russo – Madonna

Virginio – Bruno Mars

Manzini – Patty Pravo

Cola – Fiorella Mannoia

Paolantoni – Frank Sinatra

Rey – Elisa

Ward – Domenico Modugno

Pago – Bruce Springsteen

Sol – Irene Cara

Muniz – Mal

La classifica della giuria

Ultimo posto per Frassica a Russo, preceduta da Manzini e Sol. Sul podio invece piazza Cola, Rey e Pago. Panariello mette invece nelle ultime posizioni Russo, Manzini e Sol, mentre nei primi tre Virginio, Muniz e Cola. La classifica parziale di Salemme: Russo, Manzini e Ward nelle ultime posizioni, mentre Pago, Virginio e Cola. Infine il verdetto della Goggi: Russo, Paolantoni e Sol negli ultimi tre posti, mentre sul podio piazza Cola, Virginio e Pago.

La classifica generale della quinta puntata di Tale e Quale Show 2020

Negli ultimi minuti della quinta puntata di Tale e Quale Show 2020 scopriamo come sempre l’esito della votazione della serata. Ai punti della classifica parziale dei giudici si aggiungono anche i punti assegnati dagli stessi concorrenti. Il punteggio più alto è di Rey, che conquista 15 punti, seguita da Sol e Muniz con 10 e Paolantoni, Virginio e Ward con 5. La classifica generale è quindi la seguente: