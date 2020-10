Veronica Ursida difende Aurora | Troppa violenza a Uomini e Donne

Sono puntate molto intense e anche decisamente turbolente quelle che stanno andando in onda a Uomini e Donne in queste settimane. Tant’è che gli ascolti stanno premiando il talk show sui sentimenti di Maria De Filippi come mai prima d’ora. Nelle scorse puntate, la dama Aurora Tropea è stata protagonista di uno scontro violentissimo con l’opinionista Gianni Sperti, al quale Aurora è molto antipatica. Poco dopo, Veronica Ursida è intervenuta in favore di Aurora Tropea. Veronica Ursida difende l’amica dama Aurora Tropea, in un certo senso “vittima di violenza” a Uomini e Donne.

Tra Veronica e Aurora è nata, durante la scorsa stagione di Uomini e Donne, un’amicizia sincera, che dura ancora oggi che la Ursida è fuori dal parterre femminile del trono over. Veronica a Aurora hanno trascorso molti momenti felici insieme, durante l’estate appena finita, tutti testimoniati da numerose storie su Instagram.

Veronica Ursida difende l’amica Aurora dagli attacchi

Per questo, rispondendo a una delle domande dei follower su Instagram, Veronica Ursida difende Aurora Tropea, raccontando che la sua amica non è affatto come la descrivono. Secondo Veronica, Aurora è una donna onesta, leale e sincera e nient’affatto falsa come l’ha sempre descritta Gianni Sperti. In realtà, l’opinionista di Uomini e Donne ha giustificato l’antipatia nei confronti della dama parlando del fatto che lei, in passato, si è espressa duramente sui suoi trascorsi amorosi, entrando troppo sul personale.

Ma Gianni Sperti non è l’unico che non gradisce la presenza di Aurora Tropea a Uomini e Donne. Anche Tina Cipollari la considera falsa e ipocrita. Secondo Veronica Ursida, Aurora Tropea è stata, in un certo senso, vittima di violenza verbale a Uomini e Donne. Nessuno, secondo la ex dama, dovrebbe rivolgersi in modo così pesante a una donna, come ha fatto Gianni con Aurora.

Commenti esagerati a Uomini e Donne

Veronica Ursida era molto dispiaciuta per le lacrime versate dall’amica dama Aurora Tropea. Nella precedente puntata, infatti, la dama è scoppiata in lacrime esausta per la tensione e le continue discussioni con Gianni Sperti. Aurora ha abbandonato temporaneamente lo studio di Uomini e Donne. Salvo poi tornare nella puntata di ieri, mantenendo un profilo più basso possibile.

Perciò, Veronica Ursida ci ha tenuto a difendere la sua amica dagli attacchi ricevuti, parlando di lei come di una donna empatica e dolce. Aurora Tropea riuscirà a far cambiare idea anche Gianni Sperti a Uomini e Donne?