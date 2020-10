Virginio è Mango – VIDEO – Tale e Quale Show 2020

Virginio è Mango nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2020. La scorsa settimana lo abbiamo visto nel ruolo di George Michael. Durante la clip settimanale, il concorrente rivela di aver conosciuto il cantante durante il suo Sanremo Giovani.

Virginio è Mango e il ricordo per lui è immediato. Essere apprezzato dall’artista che dovrà interpretare stasera lo emoziona ancora di più. Il brano scelto è del 1987, dal titolo Bella d’estate, scritto a quattro mani con Lucio Dalla. Come sarà andato il concorrente? Scopriamo il verdetto e il video della sua performance.

Virginio è Mango – Il verdetto

Virginio è Mango e potrebbe riuscire ad allontanare lo spettro della Cola nella classifica generale. I due concorrenti infatti si trovano a pari merito per adesso, con un totale di 221 punti a testa. Il primo posto del podio non è così lontano e Virginio potrebbe riuscire a superare il super favorito di quest’edizione. Voce incredibile e impeccabile nella sua imitazione: cosa ne penserà la giuria? L’applauso del pubblico intanto non si fa attendere ed emerge con forza in diversi punti dell’esibizione.

“Un omaggio bellissimo, sei stato molto bravo. La somiglianza è stata più evidente nelle parti alte”, dice la Goggi, “il falsetto era molto somigliante. Mi hai ricordato alcune lezioni che mi ha dato Mango”. Loretta infatti veniva da una serie di canzoni pop e con Mango è riuscita a lanciarsi verso un genere del tutto diverso dal suo. “Mi ha emozionato, bravo come Mango”, dice Frassica. D’accordo anche Panariello, che a sua volta ha conosciuto Pino in passato. “Forse nella parte bassa lui era leggermente differente, ma l’omaggio è stato meraviglioso”, dice. “La somiglianza era giusta, non escludo quello che dice Loretta”, dice invece Salemme, “non esiste una voce come quella di Mango, è unica. Diciamo che ci sei andato vicino”. Di seguito il video della trasformazione di Virginio in Mango.