Alessandra Mussolini e Maykel Fonts – Tango – VIDEO – Ballando con le Stelle 2020

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts sono fra gli ultimi ad esibirsi nella quinta puntata di Ballando con le Stelle 2020. Dopo averci proposto un Freestyle, la coppia ci propone un Tango sensuale in grado di scuotere la giuria. La concorrente ha notato infatti che i giudici non hanno mai cambiato opinione su di lei.

Alessandra Mussolini per fortuna ha trovato nel suo maestro di ballo un complice, qualcuno su cui contare. “Gli uomini quando sono stati fondamentali per me, ci sono stati, vedi mio padre”, confessa alle telecamere. Impedisce poi alle lacrime di rigarle il viso: “Non so se Ballando mi fa bene o male”. Scopriamo il verdetto per la sua esibizione e il video.

Lo speciale di Alessandra Mussolini

Tocca anche ad Alessandra Mussolini: la prova speciale di Ballando con le Stelle 2020 la vede più che scatenata. In sottoveste e senza scarpe, la concorrente si lancia in un ballo sfrenato. “Credo di aver ballato il Merengue”, dice alla fine. “Lei è un’anima libera e mi piace perchè ha lo spirito giusto. Era a tempo e ha fatto pure gli accenti”, dice la Smith. La Presidentessa della giuria alla fine decide di assegnare proprio a lei i 25 punti in più. Il rammarico di Selvaggia è più che evidente.

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts – Il verdetto per il Tango

La coreografia scelta dalla coppia ci parla di tradimento e senso di colpa. Maykel scambia messaggi con un’altra donna, mentre Alessandra Mussolini dorme nel letto affianco a lui. Gli uomini non cambiano della Mannoia fa da colonna sonora alla loro danza, sensuale e passionale. Forse un po’ incerta la concorrente, ma di sicuro impegnata nell’affrontare questa nuova sfida. I giudici apprezzeranno il suo sforzo? “Hai fatto un cambiamento enorme”, dice la Smith, “il ballo in generale ti scopre molto di più, è un processo che ti apre ad un altro mondo, anche il cuore”.

Stupito Mariotto, soddisfatto dall’intera coreografia. “Ha fatto la vajassa e poi io le ho detto elevati, vai verso l’alto”, aggiunge, “e lei si è elevata. Il Tango era meraviglioso”. Più critica Selvaggia, che continua a battere sullo stesso chiodo: finchè la concorrente balla, va tutto bene. Poi quando finisce la performance, svanisce la magia. “Brava perchè era dentro al Tango”, dice Ivan, “quando balli sei molto meglio. Mi sei piaciuta, il resto mi interessa molto poco”. Canino si limita a dire che l’ha trovata migliorata. I voti: 8 (Ivan), 7 (Canino), 8 (Smith), 8 (Lucarelli), 9 (Mariotto), per un totale di 40 punti (sommati ai 25 punti della prova a sorpresa, va a 65 punti). Tra poche ore sarà disponibile il video del Tango di Alessandra Mussolini e Maykel Fonts.