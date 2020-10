Armando Incarnato è pazzo di lei | Chi è la dama più desiderata a Uomini e Donne

Armando Incarnato non smette mai di stupire il suo pubblico, dentro e fuori Uomini e Donne. Chi lo segue sa bene che il cavaliere partenopeo è molto attivo sui social, in cui documenta la sua quotidianità e le sue passioni. Poche ore fa, in una storia condivisa su Instagram, Armando Incarnato ha ammesso di essere pazzo di lei, non certo una dama qualsiasi di Uomini e Donne. Ma di chi si tratta?

“Avrai sempre dieci a da me: vedono la tua età e perdono di vista la tua anima!”. Con queste parole e con un’immagine tratta da una delle ultime sfilate di Uomini e Donne, Armando Incarnato ha lanciato una bomba. Insomma, è evidente che Armando Incarnato è pazzo di lei, ma di chi si tratta? Il cavaliere campano ha espresso tutto il suo affetto e la sua ammirazione per una dama in particolare del trono over di Uomini e Donne.

Armando Incarnato pazzo di una dama speciale

Ma chi sarà la dama più desiderata di Uomini e Donne, secondo Armando Incarnato? Si possono fare diverse ipotesi, ma, forse, quella più accreditata è che si tratti proprio di Gemma Galgani. Armando Incarnato non ha mai mancato di manifestare il suo affetto per la dama torinese. E ciò non solo durante le sfilate di Uomini e Donne, nelle quali Armando ha dato voti sempre generosi a Gemma.

Armando Incarnato sembra decisamente saper andare oltre l’età e guardare più in profondità nell’anima di Gemma Galgani. L’età è solo un numero, ma lo spirito giovanile di Gemma va ben oltre. Sembra proprio questo ciò che Armando Incarnato ha voluto esprimere con questa dichiarazione di affetto tramite Instagram.

Dichiarazione d’amore fuori Uomini e Donne

Di sicuro non possiamo avere la certezza che Armando Incarnato si riferisca proprio a Gemma Galgani, visto che non fa nessun nome, ma è facile ipotizzarlo. Inoltre, Armando Incarnato, recentemente ha anche cercato di mettere in guardia Gemma Galgani dai presunti inganni di Paolo Gozzi. Armando, infatti, ha sentito Paolo dire di essere a Uomini e Donne solo per visibilità.

E il fatto che il cavaliere vicentino abbia scaricato la dama torinese sembra avvalorare la segnalazione di Armando. Ciò, nonostante Gemma, inizialmente, non abbia voluto ascoltare i consigli di Armando Incarnato. Alla fine, anche Gemma Galgani si è convinta che probabilmente la segnalazione fatta da Armando Incarnato su Paolo Gozzi corrispondeva alla realtà. Che altro farà Armando Incarnato per dimostrare tutto il suo affetto per Gemma Galgani a Uomini e Donne?