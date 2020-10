Classifica e oroscopo domenica 18 ottobre 2020: Cancro innamorato, Leone nervoso

Ecco l’oroscopo di domenica 18 ottobre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. La settimana è passata in un soffio e siamo già pronti per goderci una nuova domenica di relax. Come sarà il morale dei segni zodiacali? Possibili tensioni per il Toro e i Pesci. La Bilancia potrà recuperare in amore, mentre per il Cancro e la Vergine sarà una domenica da segnare sul calendario. Vuoi scoprire di più? Leggi l’oroscopo di domenica e la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Due stelle. Secondo l’oroscopo di domenica dovrai usare molta cautela, perché un porblema di carattere pratcio, forse legale, non ancora risolto, potrebbe procurati del nervosismo.

Toro

Tre stelle. Anche se continui a rientrare nella cerchia dei segni più forti di questo periodo, domenica potresti vivere qualche piccolo momento di tensione in amore o in famiglia. Servirà molta prudenza.

Gemelli

Tre stelle. Stai risalendo la china, ma lentamente. Nel corso di questa giornata potresti incappare in qualche inzomprensione famigliare. Se così fosse, avrai la lucidità e l’equilibrio necessario per reagire in maniera pacata.

Cancro

Cinque stelle. La Luna in aspetto armonico renderà questa giornata ricca di emozioni, speciale dal punto di vista setnimentale. Dovresti approfittarne e organizzare qualcosa di particolare.

Leone

Due stelle. Come racconta l’oroscopo di domenica con il passare delle ore potrebbero emergere delle perplessità o un po’ di nervosismo. Per questa giornata dovresti evitare le discussioni e le situazioni stressanti!

Vergine

Cinque stelle. Sarà una giornata molto promettente! Chi ha vissuto dei piccoli contrasti nei giorni passati, avrà l’opportunità di recuperare la serenità in amore. Anche sul lavoro le cose fileranno lisce come l’olio!

Bilancia

Quattro stelle. Sarà la giornata più giusta per recuperare in amore, per riavvicinarsi a qualcuno. Stai per ricevere buone notizie. Sul lavoro si sta avvicinando la fine del mese, un momento in cui è previsto il tuo riscatto personale!

Scorpione

Quattro stelle. Sarà una bella conclusione di un weekend favorevole, specialmente per quel che riguarda i sentimenti. Saranno molte le coppie che priusciranno a ritrovare l’intesa di una volta.

Sagittario

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di domenica dovra avere un po’ di prudenza in amore. Non è tempo per fare scelte azzardate o tirare troppo la corda. Sul lavoro dovresti voltare pagina e buttarti su qualche nuovo progetto.

Capricorno

Quattro stelle. Giornata molto favorevole, soprattutto per l’amore. Se hai avuto qualche momento di tensione, nelle prossime ore potrai recuperare. Sul lavoro ti aspetta un periodo di grande fermento.

Acquario

Due stelle. Dovrai usare la massima cautela, perché sarà facile finire nel mezzo di qualche discussione o polemica, in amore e in famiglia. Cerca di chiarire con il partner, mantenendo la calma!

Pesci

Tre stelle. Qualcuno potrebbe imbattersi in qulache momento di disagio o di tensione. Sarà necessario fermarsi a riflettere, fare un po’ di chiarezza dentro te stesso e poi prendere una decisione.