Corteggiatrici in cerca di fama | Inganno svelato a Uomini e Donne

A più di un mese dal ritorno in onda di Uomini e Donne, Maria De Filippi può fare un bilancio più che positivo di questa nuova stagione e di tutte le novità introdotte. Uomini e Donne, infatti, rimane seguitissimo, nonostante non ci sia più la netta separazione tra trono over e trono classico. Tutti i protagonisti sono presenti contemporaneamente nello studio completamente rinnovato di Uomini e Donne. Tuttavia, il colpo di scena è sempre dietro l’angolo e sembra che siano arrivate nuove corteggiatrici solo in cerca di fama a Uomini e Donne.

A svelare l’ipotetico inganno è stato l’influencer Amedeo Venza, da sempre molto attento a ciò che accade a Uomini e Donne. Amedeo Venza segue assiduamente Uomini e Donne anche in virtù della profonda amicizia che lo lega alla ex dama Pamela Barretta. L’influencer pugliese è stato fin da subito scettico su tutte le novità introdotte in questa nuova edizione di Uomini e Donne.

Corteggiatrici solo in cerca di notorietà

Motivo per cui, spesso e volentieri, ha espresso tutte le sue perplessità sulla dinamiche nate nel nuovo studio di Uomini e Donne. In particolare, Amedeo Venza, in passato, ha dichiarato che, secondo lui, con l’unione dei due troni, i giovani tronisti spariscono di fronte all’esuberanza di cavalieri e dame.

Amedeo Venza ha criticato molto tutti e quattro i nuovo tronisti di questa stagione, rendendosi spesso protagonista di segnalazioni e scandali. Da ultimo, ad esempio, Amedeo Venza ha dichiarato che sono appena arrivate a Uomini e Donne nuove corteggiatrici solo in cerca di fama. “Prevedo fiumi di selfie sparsi sulle loro pagine Instagram, mentre salutano i propri followers”.

Influencer mette in guardia a Uomini e Donne

Con queste parole, piene di sarcasmo e di sospetto, Amedeo Venza ha svelato il presunto inganno a Uomini e Donne. Del resto, non sarebbe certo la prima volta che qualche nuovo volto approdato in trasmissione non cerchi l’amore, ma abbia ben altri secondi fini. Del resto, per il momento, non ci sono prove di quanto ipotizzato da Venza.

I due tronisti, Gianluca De Matteis e Davide Donadei, in effetti hanno eliminato molte corteggiatrici nelle scorse puntate, motivo per cui hanno chiesto di poterne incontrare di nuove. Ciò perché sono ancora nella fasi iniziali del loro percorso e non si può dire che abbiano stretto legami particolari con le corteggiatrici già presenti in studio. Come andrà a finire a Uomini e Donne?