Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina – Charleston – VIDEO – Ballando con le Stelle 2020

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina affrontano a testa alta la quinta puntata di Ballando con le Stelle 2020. Appena sette giorni fa li abbiamo visti alle prese con un Jive brillante ed emozionante. “Il migliore di tutta la storia del programma”, dice la maestra durante la clip settimanale.

“Pugile, aggressivo, rude, tatuato, con lo sguardo cattivo. Vengo sempre giudicato quasi sempre per il mio aspetto”, dice invece Daniele Scardina. il pugile infatti vorrebbe che gli altri vedessero anche tutto ciò che ha dentro. Per fortuna chi lo conosce riesce a percepire che c’è anche altro. Scopriamo il verdetto per il ballo di stasera e il video della performance.

La prova speciale di Daniele Scardina

Daniele Scardina scende in pista come quarto concorrente: a Ballando con le Stelle 2020 si affronta la prova speciale, una sfida inedita in cui bisogna indovinare il ritmo ed esibirsi da soli. Come sempre il pugile ci offre un livello di professionalità più alta di quella dei rivali, con tanto di scivolata finale. “Pensavo che fosse Salsa inizialmente, però era un Jive”, dice. Risposta corretta per la Smith, che sottolinea di averlo visto un po’ fuori tempo.

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina – Il verdetto per il Charleston

Il Charleston è il ballo che Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina hanno scelto per questo nuovo appuntamento. Atmosfera futurista all’inizio della danza, dove i due si mostrano come dei burattini. Poi scatenatissimi in centro pista, tanto da spingere il pubblico a fare la prima standing ovation della serata. “Un ballo bellissimo, divertente e allegro. Eppure io sentito un’emozione purissima”, dice Mariotto commosso, “non è un’emozione solo di ballo. Ti ho visto parlare di Dio con una disinvoltura…”. Durante la clip infatti il pugile ha rivelato di aver incontrato la fede mentre si trovava da solo a New York.

“Sei bravissimo, a 360°”, dice la Smith, “la cosa che mi ha stupito tantissimo è che io faccio Ballando dal 2007 e ho conosciuto tanti aspiranti ballerini, ma non ho mai conosciuto qualcuno come te”. Secondo la Presidentessa, il pugile è dolce e tenero e lo vede un po’ come il figlio che non ha mai avuto. “Molto bello il tutto, ma è lei ad avermi sconvolto”, dice Canino, “in questo caso è stato lui a cambiare Anastasia”. Zazzaroni è rimasto un po’ deluso dalla coreografia, ma è sicuro che il concorrente sia stato meraviglioso. “Potrebbe fare delle cose più tradizionali”, suggerisce alla fine. I voti: 8 (Ivan), 9 (Canino), 10 (Smith), 9 (Lucarelli), 10 (Mariotto), per un totale di 46 punti. Tra poche ore sarà disponibile il video del Charleston di Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina.