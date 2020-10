Gilles Rocca e Lucrezia Lando – Boogie – VIDEO – Ballando con le Stelle 2020

Gilles Rocca e Lucrezia Lando sono una delle coppie più forti di Ballando con le Stelle 2020. I due hanno già ottenuto diversi consensi e hanno rivelato di avere una sintonia senza pari. Non tutto però è rosa e fiori: durante le prove, hanno avuto anche dei litigi.

Gilles Rocca ha bisogno della sua maestra. Di attenzioni, di sintonia fisica e mentale. Per questo, sentendola distante, si è lasciato un po’ andare ad uno sfogo passionale e sentito. Dopo averli visti alle prese con una Bachata, questa sera li vediamo in Boogie. Scopriamo il verdetto e il video dell’esibizione.

La prova speciale di Gilles Rocca

La prima a proporsi per la prova speciale di Ballando con le Stelle 2020 è Gilles Rocca. Come ogni anno, il concorrente deve ballare e rivelare quale tipo di stile ha scelto per la musica promossa dalla band. Dopo qualche momento di smarrimento, Gilles inizia a danzare e ci propone diverse piroette. Intanto la ballerina professionista se la ride, mentre lo guarda volteggiare dalla sala. “Un Paso”, dice subito indovinando il ballo. “Andato”, dice la Smith riguardo al tempo. “Bravissimo, acrobatico, ha tenuto il tempo. Raramente ho visto cose così belle”, dice Ivan.

Gilles Rocca e Lucrezia Lando – Il verdetto per il Boogie

Movimenti veloci, passi svelti e piroette: questo è quello che propongono Gilles Rocca e Lucrezia Lando nella loro nuova esibizione. Non mancano capovolte e prese e il pubblico non può che essere entusiasta nel vederli in pista. “Secondo me è la coppia più equilibrata”, dice Ivan, “lui ha bilanciato tutto, mi è piaciuto tutto quello che ha fatto”. D’accordo anche la Smith, che si trova in difficoltà di fronte alla bravura dei concorrenti. “Stupendo”, si limita a dire. “Tu sei il concorrente che è cresciuto di più tecnicamente”, dice Selvaggia, “sei diventato veramente molto bravo. Secondo me deve crescere anche la personalità”.

La giornalista infatti vorrebbe che il concorrente mostrasse qualcosa di più del suo carattere. “C’era di tutto in quella coreografia eppure io ho provato un vuoto, mi sono distratto”, dice invece Mariotto, “non sentivo niente. Però bravi”. I voti: 10 (Ivan), 9 (Canino), 10 (Smith), 8 (Lucarelli), 7 (Mariotto), per un totale di 44 punti. Tra poche ore sarà disponibile il video del Boogie di Gilles Rocca e Lucrezia Lando.