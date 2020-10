Jessica Antonini si schiera dalla parte di Davide Donadei ora che si trovato completamente fuori dal programma di Uomini e Donne. La ex tronista del programma ha sempre dimostrato un grande affiatamento con l’attuale tronista che sta continuando il suo percorso per cercare la ragazza che possa fare per lui.

La ex tronista nonostante abbia scelto dopo circa due mesi di percorso nel programma, durante i giorni scorsi ha deciso di lanciare un forte messaggio nei confronti di Davide per fargli capire quanto la loro amicizia si importante. Quali sono state le sue affermazioni?

Jessica Antonini dalla parte di Davide

La ex tronista di Uomini e Donne ha così deciso di fare la sua scelta in modo inaspettato durante una puntata del talk show nelle scorse settimane. Jessica Antonini infatti, ha confessato alla conduttrice di non riuscire più ad aspettare di vedere una volta a settimana Davide Lorusso, prendendo così la decisione di viverlo ogni giorno facendo così la sua scelta. Il grande colpo di fulmine tra i due è scattato fin da subito tanto che entrambi, si sono sentiti pronti a lasciare il programma dopo neanche due mesi di percorso.

Il grandissimo legame creato all’interno di Uomini e Donne però, non è nato solamente con l’ex corteggiatore che attualmente è il suo fidanzato ma bensì anche con un altro tronista. Jessica Antonini infatti si dimostra ancora una volta dalla parte di Davide Donadei tanto da dedicargli una storia Inatagram tutta per lui. Una scelta inaspettata che, nessun fan del programma ma soprattutto della ex tronista si aspettava visto il poco tempo in cui è rimasta all’interno del talk show. Quali sono state le parole della ex tronista?

Ex tronista dalla sua parte

Jessica Antonini durante i giorni scorsi ha deciso di lanciare un forte messaggio nei confronti di Davide Donadei che, nonostante le poche settimane si è sempre schierato dalla sua parte. Tra i due tronisti infatti, si è creato un grandissimo legame che sembra andare ben oltre il programma di Uomini e Donne.

La ex tronista ha così caricato una storia Instagram affermando che: “è stato breve ma intenso e bello. Testa alta debbu mio chi sei è dentro quegli occhi che ridono”.