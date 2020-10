PAGELLE INTER MILAN – Top e Flop della partita

Lo storico Derby di Milano è tra le sfide più iconiche ed emozionanti del calcio italiano, e nonostante arrivi in un periodo storico particoalre, la partita tra Inter e Milan non perde mai di fascino.

La sfida se la aggiudica il Milan, grazie ad una doppietta del sempreverde Ibrahimovic nel primo tempo, inutile la rete di Lukaku che riapre il match.

Top Inter

Lukaku: Ultimo ad arrendersi, segna il goal dell’1-2 che tiene vive le speranze dei nerazzurri ma non viene aiutato dai compagni.

Handanovic: Un vero pararigori come lui non si smentisce, e para il rigore ad Ibrahimovic, ma è molto sfortunato sulla ribattuta. E’ comunque il più sicuro del reparto arretrato.

Flop Inter

Kolarov: Ancora in enorme difficoltà come difensore puro, l’ex Roma causa il rigore che di fatto apre le marcature e in generale non è mai sicuro.

Brozovic: Pessima prestazione per lui, Conte è costretto a toglierlo per evidente problemi di tenuta psicologica e fisica.

Top Milan

Ibrahimovic: Semplicemente immortale, lo svedese è l’anima di questo Milan, vera “chioccia” psicologica, con l’entusiasmo di un ragazzino. Stende praticamente da solo i rivali cittadini con una doppietta in pochi minuti.

Kessie: Sbaglia pochissimo ed è fondamentale per l’equilibrio del gioco di Pioli. Sembra essere ritornato quello dell’Atalanta.

Flop Milan

Saelemaekers: L’unica vera nota stonata dei rossoneri: impalpabile, impreciso e poco concentrato, viene sostituito intorno all’ora di gioco.