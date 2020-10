Ricetta uova alla coque: ingredienti, preparazione e consigli

Per gli amanti delle colazioni da campioni e per chi ama coccolarsi al risveglio, la ricetta di oggi fa al caso vostro. Vi proponiamo una ricetta facile e gustosa, le uova alla coque. Queste uova si servono nel loro guscio, da gustare con il cucchiaino e meglio ancora se accompagnate con dei crostini caldi. Oltre ad individuare il tempo di cottura preciso per ottenere il tuorlo semi-liquido al punto giusto, scegliete sempre uova freschissime e biologiche per gustare uova alla coque perfette.

Uova alla coque – Ingredienti

Uova medie freschissime, biologiche 4

Uova alla coque – Preparazione

Per preparare le uova alla coque, disponete le uova nel pentolino, quindi versate l’acqua fresca e ponete tutto sul fuoco moderato. Al raggiungimento del bollore, le uova dovranno cuocere per 3 minuti: potete calcolare il tempo esatto con un timer. Considerate che la temperatura dell’uovo e la dimensione può incidere sui minuti di cottura: si calcolano 3 minuti dal bollore per uova di dimensioni medie e fredde di frigo; 2 minuti di bollore al massimo per uova a temperatura ambiente.

Una volta pronte, scolatele con delicatezza e poggiatele sul portauovo; quindi battete delicatamente con un cucchiaino sulla parte alta dell’uovo così da rompere il guscio.

Togliete i residui di guscio e private l’uovo dell’albume fintanto che serve a scoprire il tuorlo semi-liquido. Quindi servite le vostre uova alla coque accompagnandole con croccanti crostini di pane.

Uova alla coque – Consigli utili

Si consiglia di consumare le uova alla coque appena pronte. Potete rendere ancora più saporite le vostre uova alla coque condendo con sale e pepe a piacere, ma anche con un cucchiaino di formaggio spalmabile o semi di papavero.