Roberta Di Padua “impazzisce” al trono over | Michele in pericolo a Uomini e Donne

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne si è sfiorata la rissa tra una dama e un cavaliere. Stiamo parlando di Michele Dentice e Roberta Di Padua. Il nuovo cavaliere campano sta frequentando la dama di Cassino già da qualche puntata e ha espresso la sua preferenza per lei. Tuttavia, Michele esce anche con Carlotta Savorelli, delusa di essere una seconda scelta. Per questo il cavaliere ha compiuto un gesto che non è piaciuto affatto a Roberta. Anzi, Roberta Di Padua “impazzisce” letteralmente di gelosia quando Michele decide di privilegiare la rivale rispetto a lei.

Ma cosa è successo nella puntata di ieri di Uomini e Donne? Ad ammettere di aver perso la testa di fronte alle dichiarazioni di Michele Dentice è stata la stessa Roberta Di Padua. La dama di Cassino ha raccontato che si aspettava di uscire con Michele, ma che, alla fine, il cavaliere campano ha preferito uscire con Carlotta Savorelli per chiarire le discussioni che aveva avuto in studio con lei, nella precedente puntata.

Roberta Di Padua pazza di gelosia

Roberta Di Padua “impazzisce” letteralmente di gelosia quando Michele annulla il loro appuntamento per uscire con Carlotta. Ma il cavaliere ha tentato di giustificarsi in ogni modo dicendo che si è trattato semplicemente di un equivoco. Michele era convinto che l’appuntamento tra lui e Roberta non fosse ancora pianificato, mentre la dama aveva già programmato tutto.

Questo fraintendimento ha innescato una violenta discussione tra Roberta e Michele. Nello studio di Uomini e Donne, la dama si è lasciata andare a una reazione decisamente istintiva, dicendo di non sopportare più gli uomini che non fanno altro che mentire e cambiare le carte in tavola a loro piacimento. Roberta ha accusato Michele di raccontare solo bugie, come tutti gli altri uomini che lei ha conosciuto.

Duro scontro con Michele Dentice a Uomini e Donne

Ma Michele non si è lasciato intimorire e ha rimproverato la dama di essere stata solo apparentemente di larghe vedute, quando lui usciva con Carlotta, mentre la sua gelosia è esplosa tutta in una volta.

Per Roberta Di Padua le parole di Michele Dentice sono state l’ultimo affronto. La dama ha letteralmente mandato a quel paese il cavaliere che ha preferito uscire con Carlotta Savorelli e ha detto che per lei la loro conoscenza è una storia finita. Roberta Di Padua cambierà idea, una volta passata la rabbia, fuori da Uomini e Donne?