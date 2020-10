Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman – Merengue – VIDEO – Ballando con le Stelle 2020

By

Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman sono fra le ultime a presentarsi nella pista della quinta puntata di Ballando con le Stelle 2020. Durante la clip settimanale, scopriamo qualcosa di più sul pensiero della concorrente. La settimana scorsa l’abbiamo vista in un Tango al femminile.

Su richiesta della Smith, Rosalinda Celentano infatti ha indossato un tacco vertiginoso. Le scarpe però l’hanno fatta sentire fuori luogo e incerta sul ballo. “Ero talmente in imbarazzo con me stessa che la prima cosa che ho fatto è stato nascondermi”, confessa nella clip. Scopriamo il verdetto della giuria e il video della sua performance.

La prova speciale di Rosalinda Celentano

Anche Rosalinda Celentano si mostra smarrita nell’affrontare la prova speciale di Ballando con le Stelle 2020. Questo però non impedisce alla concorrente di scatenarsi in pista quanto più possibile. Difficile dire quale ritmo sia stato scelto per la sua sfida: “Un Charleston”, dice alla fine su suggerimento di Zazzaroni. “Qualunque cosa fosse, l’hai ballata da Dio”, dice invece Mariotto.

Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman – Il verdetto per il Merengue

Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman si immergono nel mondo del circo. Le vediamo come due burattini al di sotto del palcoscenico, poi scatenatissime in pista. A differenza della scorsa settimana, la concorrente è ritornata a vestire scarpe più comode e senza troppo tacco. Ci offrono un Merengue degno di nota, molto velice e preciso. “Mi sono svegliato”, dice Mariotto al termine dell’esibizione, “lei diventa una cosa cult con quel modo di dinoccolarsi, come se fosse una marionetta. L’unica cosa che mi stona è Tinna che ha il trucco della Bruzzone”.

Anche alla Smith è piaciuta tantissimo: “Sei sciolta, hai un movimento di bacino veramente ottimo. Poi hai fatto Moonwalk e la cosa che mi è piaciuta di più è che ti sei divertita tantissimo”. La Presidentessa però vuole vederla di nuovo con le scarpe femminili, un’altra coreografia con i tacchi. “Hai gli stessi movimenti di tuo padre”, dice Canino, “hai una cosa meravigliosa, la modernità. Qualunque cosa tu faccia, qualunque tipo di ballo, è sempre moderno”. Incredulo anche Ivan: ha notato che Tinna è entrata nel mondo di Rosalinda. I voti: 8 (Ivan), 9 (Canino), 9 (Smith), 8 (Lucarelli), 10 (Mariotto), per un totale di 44 punti. Tra poche ore sarà disponibile il video del Merengue di Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman.