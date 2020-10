Tullio Solenghi e Maria Ermachkova – Samba – VIDEO – Ballando con le Stelle 2020

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova sono la seconda coppia ad esibirsi nella quinta puntata di Ballando con le Stelle 2020. L’attore approfitta della clip settimanale per raccontare un po’ della sua vita a due con la moglie Laura. Ha potuto girare il mondo solo perchè c’era lei ad aspettarlo a casa.

“Ci siamo conosciuti casualmente”, racconta Tullio Solenghi, “siamo andati alla prima lezione di Filosofia e non abbiamo più seguito nessun’altra lezione”. Marito e moglie hannod eciso quasi subito di avere un figlio, ma hanno dovuto attendere otto anni prima di scegliere per l’adozione internazionale. Ed è stato lì che Laura è rimasta incinta della prima delle due figlie. Scopriamo il verdetto per l’esibizione di stasera e il video.

La prova speciale di Tullio Solenghi

Anche Tullio Solenghi affronta la prova speciale di Ballando con le Stelle 2020. Con una camicia gialla satinata e setosa, il concorrente si mette già in posa del via della musica. Si rotola sul pavimento, poi si alza e finalmente propone qualche mossa. Ovviamente scimmiottando i volteggiamenti dei ballerini professionisti. Il comico punta tutto sul sorriso e sul divertimento, lasciando però da parte il lato competitivo della sfida. “Non ho ballato, ho fatto stretching per il ballo che farò dopo”, dice, “ho fatto un Charleston”. Non ha fatto nemmeno un passo della danza, ma per lo meno ha indovinato.

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova – Il verdetto per la Samba

La scorsa settimana abbiamo Tullio Solenghi e Maria Ermachkova alle prese con un Valzer. Questa sera i due ci propongono invece una Samba. Molto tecnico, come sottolinea subito la Smith prima che le venga aperto il microfono. “Prima di iniziare voglio dedicare questo ballo al mio compagno d’avventure, Massimo Lopez, che è a casa col Covid. Ha vissuto un primo momento di difficoltà, ora sta bene”, dice il concorrente prima di accogliere il verdetto. “Veramente fantastico”, dice la Smith, “ti ho spiato tutta la settimana. Bravissimo, hai fatto un Samba tecnico e divertente. Grandi contenuti”.

“Avevi una padronanza della scena”, dice Canino, “lei è stata bravissima. Eravamo convinti che tu portassi, come un ballerino vero”. D’accordo anche con Ivan, che ha notato alcuni movimenti tecnici degni di nota. I voti: 9 (Ivan), 9 (Canino), 10 (Smith), 10 (Lucarelli), 5 (Mariotto), per un totale di 43 punti. Tra poche ore sarà disponibile il video della Samba di Tullio Solenghi e Maria Ermachkova.