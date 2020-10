Verissimo – Anticipazioni 17 ottobre – Gli ospiti

Verissimo ci regala una nuova puntata nel pomeriggio di Canale 5 di oggi, sabato 17 ottobre 2020. Ancora una volta Silvia Toffanin sarà la guida ideale per tutti gli ospiti che si siederanno nel suo salotto: chi ci sarà?

Dopo il coming out di Gabriel Garko, si continua a discutere degli amori fake e in particolare sulla relazione che ha unito l’attore a Eva Grimaldi. L’artista racconterà in esclusiva la verità su quanto accaduto fra loro in passato. Le anticipazioni di Verissimo promettono anche l’arrivo di altri ospiti speciali.

Verissimo – Anticipazioni 17 ottobre 2020

Per la prima volta a Verissimo, Demet Ozdemir siederà in studio e racconterà la rivoluzione vissuta grazie alla popolarità ottenuta con Daydream. La scorsa settimana abbiamo conosciuto da vicino Can Yaman, il suo protagonista nella fiction turca. Questa volta toccherà all’interprete di Sanem dire la sua e rivelare qualcosa di se stessa al pubblico italiano. Ci saranno inoltre Rudy Zerbi e Gerry Scotti, due volti storici di Tu sì que vales. Lo zio Gerry tra l’altro ha raccontato la settimana scorsa che presto diventerà nonno.

Le anticipazioni di Verissimo ci promettono emozioni senza fine grazie alla voce di Federica Panicucci. Il volto noto di Mattino Cinque sarà presente in studio per parlare de Il coraggio di essere felici, l’autobiografia che sarà presente nelle librerie italiane nei prossimi giorni. Infine avremo modo di rivedere anche due volti conosciuti durante Temptation Island Vip: Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono riusciti ad affascinare i telespettatori e sono pronti per raccontare la loro favola d’amore.