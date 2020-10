Vittoria Schisano e Marco De Angelis – Jive – VIDEO – Ballando con le Stelle 2020

Vittoria Schisano e Marco De Angelis sono la prima coppia ad esibirsi nella quinta puntata di Ballando con le Stelle 2020. Durante la clip settimanale, la concorrente ha rivelato le sue emozioni in merito alle critiche ricevute la scorsa settimana. Crede ad oggi di non avere più alcun limite e di vedere gli ostacoli solo negli occhi delle altre persone.

Vittoria Schisano ha ritrovato il suo sè bambina grazie al programma e non intende lasciarla andare. Così come si sta riscoprendo donna, molto più di quanto si sia mai concessa nel suo passato. Questa sera ci propone uno Jive: come sarà andata? Il verdetto della giuria e il video dell’esibizione.

La prova speciale di Vittoria Schisano

Ballando con le Stelle 2020 continua a proporci la prova speciale, che mette in centro pista Vittoria Schisano. Sotto lo sguardo vigile di Marco, la concorrente saltella, gira e scuote il decolleté. Si tratta di una Salsa come crede? “Sembrava all’inizio una Bachata e poi il ritmo è aumentato, trasformandosi in una Salsa”, dice la Smith. Come rivela la Carlucci, il ritmo scelto dagli autori riguardava però una Salsa.

Vittoria Schisano e Marco De Angelis – Il verdetto per lo Jive

“Oggi ti ho vista come una bottiglia di Champagne, bellissima”, dice Mariotto durante il verdetto. “Il Jive non è facile per una persona come te con le gambe lunghe”, dice invece la Smith, “hai sempre avuto questa eleganza con le gambe e i piedi e qui hai perso quei dettagli molto femminili”. La Presidentessa crede che la colpa sia da attribuire alla velocità del ballo, ma ha comunque notato qualche difetto nell’esecuzione. “La prossima volta devi curare quei dettagli che hai sempre avuto”, conclude. “Avete ballato bene, forse meno bene rispetto al solito ma bene”, dice Selvaggia.

Canino invece ha visto un po’ di pesantezza nella performance, come se il ballerino professionista avesse delle difficoltà a portare l’allieva. “Per me puoi fare molto di più”, dice Ivan. I voti: 6 (Ivan), 6 (Canino), 6 (Smith), 7 (Lucarelli), 5 (Mariotto), per un totale di 30 punti. Nelle prossime ore sarà disponibile il video dello Jive di Vittoria Schisano e Marco De Angelis.