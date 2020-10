Anticipazioni Una vita – 19 ottobre – Felipe sotto indagine?

Una vita ci regala una nuova puntata nel pomeriggio di Canale 5 di oggi, domenica 19 ottobre 2020. La soap iberica continua a raccontarci le vicende di tutti i cittadini di Acacias e soprattutto di Felipe.

Le anticipazioni di Una vita infatti ci rivelano che l’avvocato potrebbe finire presto nel mirino della giustizia. Il motivo? La morte di Alfredo spingerò il Commissario a fare delle dovute indagini e a concentrarsi proprio sul vedovo.

Dove siamo rimasti

Nella precedente puntata di Una vita, Genoveva ha deciso di mettere in atto un piano diabolico per disfarsi del marito. Ormai in ginocchio, la donna non ha visto altra via d’uscita che commettere un delitto. La sua intelligenza però l’ha spinta a crearsi l’alibi perfetto per non finire nei guai: ha assoldato un sicario per portare a termine il suo progetto sanguinario. Sicura che Bryce fosse d’ostacolo al suo amore, ha scoperto poi che Felipe è in realtà innamorato di Marcia e che l’ha solo usata per i suoi scopi.

Anticipazioni Una vita – 19 ottobre 2020

Felipe potrebbe essere nei guai. Sapevamo che Genoveva avrebbe fatto di tutto per vendicarsi di lui e sembra proprio che il momento sia arrivato. La donna non ha preso bene il rifiuto dell’avvocato e soprattutto la verità su quella che credeva essere la loro storia d’amore. Ora che Felipe si ritrova senza la sua alleata più forte, dovrà rispondere alle domande del Commissario Mendez.

Il poliziotto infatti sta indagando sulla morte di Alfredo e sta cercando di comprendere il movente del delitto. Dati i trascorsi vissuti con la vittima, Felipe diventerà così il sospettato ideale e potrebbe addirittura finire in carcere. Le anticipazioni di Una vita ci rivelano che l’avvocato riferirà a Mendez il proprio alibi e che il Commissario non sarà disposto a credergli. Che cosa succederà?