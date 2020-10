Ballando con le Stelle 2020, quinta puntata – Vincitore e classifica 17 ottobre

Ballando con le Stelle 2020 riparte con la quinta puntata, in onda su Rai 1 nel prime-time del 17 ottobre. Il programma di Milly Carlucci apparecchia subito la pista per lo spareggio. La scorsa settimana siamo rimasti infatti in sospeso sulla permanenza di Antonio Catalani e Costantino Della Gherardesca. A causa di alcune irregolarità sulle card social, lo spareggio viene però annullato e fatto ripartire durante la diretta.

La ballerina per una notte invece è proprio la padrona di casa: balla con Samuel Peron, orfano della sua allieva. Dopo aver atteso a lungo, scopriamo che il pittore è stato messo fuori dai giochi. Questo non vuol dire però che Costa sia del tutto salvo, anzi. Come è andata la classifica parziale e chi è passato? Possiamo dire già da subito che il vincitore della quinta puntata di Ballando con le Stelle 2020 è la Mussolini con 65 punti.

Lo spareggio

Prima di affrontare la sfida in pista, entrambi i concorrenti ci rivelano che cosa hanno vissuto durante la settimana. “Posso dare qualcosa e voglio dare qualcosa in cambio alla mia maestra”, dice Antonio parlando di Tove Villfor. Poi li vediamo in studio intenti a conquistare il pubblico con un Boogie. Purtroppo il pittore mostra ancora delle incertezze, ma il pubblico da casa voterà più che altro per la simpatia. Per questo, nonostante sia meno abile nel ballo, Costantino potrebbe aggiudicarsi la permanenza.

“Spero di passare questo spareggio per Sara, perchè è stata la cosa più bella qui”, dice Della Gherardesca parlando della Di Vaira. “Mi ha fatto bene”, dice invece la maestra di ballo fra le lacrime. Il ballo di spareggio scelto dalla coppia è lo stesso Cha Cha Cha proposto nelle scorse settimane.

Ballando con le Stelle 2020, quinta puntata – Classifica parziale

A sorpresa, Vittoria e Lina si trovano al penultimo posto con 30 punti, mentre la Isoardi al terzultimo con 40 punti. Non sorprende invece il primo posto, che vede la Mussolini con 65 punti. Merito del bonus ottenuto grazie alla prova a sorpresa, che ha permesso alla concorrente di arrivare in cima al podio.

Di fronte alla performance della Carlucci, la giuria si è potuta togliere qualche sassolino dalla scarpa. Zazzaroni e Mariotto hanno deciso di assegnarle 0, 9 da parte della Lucarelli e due 10 da Smith e Canino. Il totale è di 29 punti. Matano invece decide di aggiudicare il tesoretto a Scardina. Peccato che i Tribuni abbiano deciso di dimezzare il punteggio, assegnandone una parte alla Isoardi. La classifica definitiva è quindi la seguente:

Mussolini – 65 punti

Scardina – 60 punti

Isoardi – 55 punti

Conticini – 46 punti

Rocca – 44 punti

Celentano – 44 punti

Solenghi – 43 punti

Schisano – 30 punti

Sastri – 30 punti

Costantino – 28 punti

Con il solito giro dei coni accesi, Costa scopre di essere passato alla puntata successiva. Il pubblico infatti ha deciso di premiare il concorrente, mettendo in sfida la Sastri e la Schisano. Sulle note di I believe di Cher, Vittoria e Marco propongono un ballo sensuale pieno di complicità e sorrisi. Lina e Simone invece preferiscono puntare ancora una volta sul classico. Una danza sinuosa e leggera, sulle note di una canzone popolare del folklore napoletano. Ed è la Schisano alla fine a rimanere in gara con il 58% delle preferenze, contro il 42% ottenuto dalla Sastri.