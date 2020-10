Classifica e oroscopo lunedì 19 ottobre 2020: la rivalsa della Bilancia, Capricorno insoddisfatto

Ecco l’oroscopo di lunedì 19 ottobre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. Il weekend sta per terminare e una nuova settimana di lavoro è già alle porte. Come sarà il morale dei segni zodiacali? L’Ariete vivrà una giornata molto piacevole in amore, mentre i Gemelli e i Pesci dovranno tenere testa a molta agitazione e stanchezza. Insoddisfazioni per il Sagittario e il Capricorno, mentre la Bilancia si rimetterà in moto. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di lunedì e la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di lunedì la settimana comincerà all’insegna dell’amore. Finalmente i sentimenti torneranno in primo piano! Sul lavoro ancora delle difficoltà da risolvere.

Toro

Tre stelle. Chi ha vissuto alcune giornate conflittuali con il partner, potrà sfruttare le prossime ore per tentare una riappacificazione. Le stelle saranno dalla tua parte! Sul lavoro cerca di fare solo cosa è strettamente necessario e rimanda gli impegni più importanti.

Gemelli

Due stelle. Ti sentirai profondamente arrabbiato e stanco: sforzati di mantenere la calma, sia in amore che nel lavoro. se ci sono questioni importanti da affrontare, dovresti rinviarle alla seconda metà della settimana.

Cancro

Tre stelle. Se in amore le coppie cominciano a recuperare, sul lavoro persistono delle insoddisfazioni o qualche difficoltà. È tempo di rimboccarsi le maiche e cominciae a costruire una situazione più solida.

Leone

Due stelle. Secondo l’oroscopo di lunedì dovrai cercare di tenere il tuo nervosismo sotto controllo, soprattutto sul lavoro, altrimenti ti ritroverai a litigare con qualcuno! In amore dovresti tenerti alla larga da persone che ti procurano malessere.

Vergine

Cinque stelle. stanno per bussare alla tua porta nuove opprotunità di lavoro da non farsi sfuggire. Fatti trovare pronto! In amore si prosptta una giornata tranquilla, senza grandi problemi e nemmeno particolari novità.

Bilancia

Cinque stelle. Stai per entrare in una fase della tua fase decisamente più promettente! In amore potrai contare sulla complicità di una bellissima Luna per metterti in gioco e provare nuove emozioni. Sul lavoro sono in arrivo occasioni d’oro!

Scorpione

Quattro stelle. Ti aseptta un inizio settimana molto interessante per ciò che concerne l’amore. Sul lavoor, invece, dovrai fare attenzione, per non mancare qualche nuova opportunità, perché l’esito non dipenderà del tutto da te.

Sagittario

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di lunedì sarai particolarmente suscettibile a tutto e a tutti: cerca di fare molta attenzione! Dovrai fare lev a tutta la razionalità e il buonsenso che troverai. Sul lavoro è tempo di dedicarsi a nuovi progetti!

Capricorno

Tre stelle. Potresti sentirti un po’ inappagato, deluso dal tuo lavoro. Se così fosse, sfrozati di non scaricare la tua agitazione sul rapporto di coppia. Se sarai alla ricerac di novità professionali, cerca di usare più strategia e intelligenza.

Acquario

Quattro stelle. Con la Luna in aspetto armonico i single avranno ottime opportunità di conoscere persone interessanti. Le coppie potranno contare sull’aiuto delle stelle per superare le loro piccole difficoltà che si trascinano da tempo. Sul lavoro novità in vista.

Pesci

Due stelle. Ti sentirai molto stanco e nervoso, per cui dovrai armarti di molta pazienza e self control. Nel corso di questa giornata impegnati a non andare in collera danati al primo imprevisto, sia in amore che sul lavoro.