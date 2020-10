Difficili da comprendere: ecco i segni più enigmatici dello zodiaco

By

Per tante persone chiare, sincere e trasparenti, ne esistono altre che in maniera totalmente opposta appaiono misteriose, complicate, enigmatiche: tutto ciò è dovuto alle diverse esperienze che in base alle persone, ne modificano le azioni e le reazioni ma anche da un corredo caratteriale che ci portiamo tutti dietro dalla nascita. Alcuni segni zodiacali sono decisamente complicati da capire, e solitamente appartengono a questa lista:

Capricorno

Un segno da sempre considerato molto attivo e pieno di energia, ma anche apparentemente molto poco appassionato e fin troppo concreto, il Capricorno è notoriamente aperto verso gli altri ma solo “quanto basta” per guadagnarsi il loro rispetto, tanto che nell’intimità resta comunque piuttosto distaccato. Anhe per questo ha una cerchia di amicizie piuttosto ristretta che lo comprende comunque solo in parte.

Scorpione

Non dovrebbe sorprendere la presenza dello Scorpione in questa lista: mistero è l’aggettivo che più si addice a questo segno che resta praticamente impossibile da decifrare appieno: solo un altro Scorpione può districare questa matassa caratteriale, visto che questo profilo è solito non aprirsi mai totalmente neanche con parenti e amici più stretti e fidati.

Cancro

Amici leali e disponibili, c’è tuttavia sempre qualcosa che li rende sospettosi verso il mondo esterno e che quindi non li fa mai fidare totalmente di niente e nessuno: segno da sempre particolarmente sensibile e “delicato”, cambia umore con discreta frequenza e quindi è molto facile da “ferire”, anche inconsapevolmente.

Gemelli

Meno “onesti” degli altri segni citati, i Gemelli sono per natura considerati non propriamente facili da comprendere: grandi oratori e amanti del dialogo, riescono spesso ad avere la meglio sugli altri con l’ausilio delle parole anche se non è ben chiaro le vere motivazioni che li spingono ad essere così criptici ed enigmatici.