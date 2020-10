DIRETTA Spezia Fiorentina – Formazioni ufficiali e Risultato LIVE

Ritornano in campo anche Spezia e Fiorentina che tra poco si affronteranno in una gara valevole per la 4° giornata di Serie A 2020/21. La partita avrà inizio alle 15.00 domenica 18 ottobre.

Le scelte degli allenatori

In quello che sarà il primo confronto in assoluto tra le due formazioni, lo Spezia si schiererà con il solito 4-3-3 non potendo contare su Galabinov davanti: Verde e Gyasi esterni offensivi, Chabot ed Erlic in difesa, in porta Provedel per le assenze di Zoet e Rafael. Ricci confermato in cabina di regia.

Attacco composto da Kouamé e Ribery, esterni a tutta fascia Lirola e Biraghi, ritorna Castrovilli sulla trequarti, affiancato da Ambrabat e Bonaventura. Difesa Milenkovic, German Pezzella e Caceres.

Formazioni ufficiali

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Chabot, Dell’Orco; Bartolomei, Ricci, Mora; Verde, Piccoli, Gyasi

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery

Risultato LIVE

