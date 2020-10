Domenica Live – Anticipazioni 18 ottobre – Gli ospiti

Domenica Live ci regala un altro pomeriggio pieno di emozioni: in onda su Canale 5 il 18 ottobre 2020, Barbara d’Urso premierà i fan con un nuovo valzer di ospiti. Chi ci sarà in studio dalle 17:10 in poi?

Le anticipazioni di Domenica Live ci rivelano l’arrivo di Myriam Catania. L’attrice è una delle ultime eliminate dal GF e sarà presente con la madre Rossella Izzo e la zia Simona Izzo, oltre ad altri familiari. L’ex gieffina rivelerà qualcosa di più sull’esperienza appena maturata nella Casa?

Domenica Live – Anticipazioni 18 ottobre 2020

Reduci di una nuova discussione, Francesca Cipriani e il Divino Otelma saranno di nuovo protagonisti di un acceso confronto. I due hanno avuto modo di battibeccare fin dalla loro passata esperienza a L’Isola dei Famosi, dove la bombastica showgirl ha ‘osato’ ferire al volto il Divino durante un gioco. Francesca e Otelma tra l’altro hanno avuto una discussione anche nell’Ascensore di Live – Non è la d’Urso, la scorsa settimana. A pochi passi dal suo 70° compleanno, in studio vedremo anche Alda D’Eusanio. Non sarà da sola: ad accompagnarla ci sarà il suo amato pappagallo.

Giorgio, questo il nome dell’animaletto, è molto importante per la D’Eusanio. Il loro incontro infatti risale a diversi anni fa, quando nel ’99 ha perso il marito Gianni Statera. “Il venditore mi ha detto che pativa un lutto”, ha rivelato di recente a Il Corriere della Sera, “era depresso e non mangiava più. L’ho portato a casa, a lui piace la pasta e, un rigatone lui e uno io, abbiamo ripreso a mangiare”. Le anticipazioni di Domenica Live ci parlano anche dei Matia Bazar: la nota band festeggia i 45 anni della loro fondazione. Spazio anche alla musica e alle trasformazioni di Domenica Like. Questa volta l’artista omaggiata sarà Raffaella Carrà: non sappiamo però chi sarà il volto che interpreterà l’iconica presentatrice italiana.